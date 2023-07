FÚNEBRES | 24 DE JULIO DEL 2023

23/07/2023 - 22:46 Funebres

FALLECIMIENTOS 24/7/23

Carlos Antonio Díaz

Nicasia Dominga Moreno

Florencia Estefanía Juárez

Susana Isabel Postigo

Juan Manuel Gallo

Zulema Imelda Díaz de Santillán

Gregorio Brizuela (Córdoba)

Alfredo Heraldo Mackeprang

Gregorio Brizuela (Córdoba)

Olga del Valle Acuña

Felipe Genaro Concha (La Banda)





PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

ALFREDO HERALDO MACKEPRANG

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 23/7/23 y espera la resurrección

Dr. Nestor Carlos Ick, su esposa Lydia Noemí Mackeprang de Ick y familia participan con hondo pesar su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.





PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

ALFREDO HERALDO MACKEPRANG

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 23/7/23 y espera la resurrección

“La muerte no es nada, sólo he pasado a la habitación de al lado. Yo soy yo, vosotros sois vosotros. Lo que somos unos para los otros, seguiremos siéndolo”. (San Agustín).

Gustavo Ick, Waldina Rigourd y familia despiden con inmenso doloral querido “Polo”. Que el Padre Celestial lo reciba en su gloria y nos brinde consuelo a quienes lo amaremos por siempre.





PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

ALFREDO HERALDO MACKEPRANG

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 23/7/23 y espera la resurrección

Raúl Ick, Loretta Lagar y familia participan con dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en estos momentos de pesar y elevan oraciones en su memoria.





PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

ALFREDO HERALDO MACKEPRANG

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 23/7/23 y espera la resurrección

Adriana Ick y sus hijos participan con profundo dolor su fallecimiento. Acompañan a sus familiares en este difícil momento. Elevan oraciones en su querida memoria.





PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

ALFREDO HERALDO MACKEPRANG

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 23/7/23 y espera la resurrección

Estudio Ick y Asociados participa con dolor su fallecimiento y acompaña a su familia. Eleva oraciones en su memoria.





PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO

ALFREDO HERALDO MACKEPRANG

(q.e.p.d.) Falleció el 23/7/23…

El directorio de Hamburgo Compañía de Seguros participa con profundo pesar el fallecimiento del padre de su colaborador Guillermo Mackeprang, elevan oraciones en su memoria y acompañan a la familia en este difícil momento.

PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO

ALFREDO HERALDO MACKEPRANG

(q.e.p.d.) Falleció el 23/7/23…

El personal directivo y empleados de Hamburgo Compañía de Seguros acompañan a su compañero Guillermo Mackeprang en tan difícil momento, elevan oraciones en su memoria y brille para él la luz que no tiene fin.





PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

ALFREDO HERALDO MACKEPRANG

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 23/7/23 y espera la resurrección

Dra. Stella Ríos de Brizuela y familia participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.













PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

ALFREDO HERALDO MACKEPRANG (Polo)

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 23/7/23 y espera la resurrección

“No es el final… Es el principio de una nueva vida… vida eterna junto a ti, mi Señor”.

Sus sobrinos Huerto y Federico Mackeprang, sus hijos Huerto, Benjamín, Florencia, Martín y Juan Cruz, participan con dolor el fallecimiento de su tío Polo. Vivirás por siempre en nuestros corazones.





PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

ALFREDO HERALDO MACKEPRANG (POLO)

(q.e.p.d.) Falleció el 23/7/23…

El senador nacional, don José Emilio Neder, participa su fallecimiento.













PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

ALFREDO HERALDO MACKEPRANG (POLO)

(q.e.p.d.) Falleció el 23/7/23…

El vicegobernador de la Pcia., Dr. Carlos Silva Neder, participa su fallecimiento.





PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

ALFREDO HERALDO MACKEPRANG (Polo)

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 23/7/23 y espera la resurrección.

Eduardo Cabrera y familia participa con profundo dolor el fallecimiento de su amigo Polo. Elevan oraciones en su memoria.





















PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

ALFREDO HERALDO MACKEPRANG (POLO)

(q.e.p.d.) Falleció el 23/7/23…

Ángel Prieto y Mercedes Rivero, sus hijos María Eugenia, Alfonso, Gustavo, Alejandra, sus nietos Justina, Manuela, Eliseo, Franco, Benicio y Valentino despiden a Polo con oraciones en su bendita memoria.





PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

ALFREDO HERALDO MACKEPRANG (POLO)

(q.e.p.d.) Falleció el 23/7/23…

José Gubaira, su esposa Dominga Auat, su hija Eugenia y su nieto Alfonso participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.













PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

ALFREDO HERALDO MACKEPRANG (POLO)

(q.e.p.d.) Falleció el 23/7/23…

Juan Pablo Vignau, Noemí Estela Mansilla y sus hijos Pablo César, María Silvia y Jerónimo lamentan con mucha tristeza el fallecimiento del querido Polo. Ruegan una oración a su memoria.





PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

ALFREDO HERALDO MACKEPRANG

(q.e.p.d.) Falleció el 23/7/23…

Rony Abutti, su esposa Marita, sus hijos Pablo, María Emilia y María Laura y sus respectivas familias acompañan con profundo pesar su fallecimiento. Ruegan oraciones en su querida memoria.

















PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

ADELA CLOTILDE DIVI MOLINARI DE QUESTAS

(q.e.p.d.) Falleció el 22/7/23|.

Ofelia Josefina Montenegro de Siquot, participa su fallecimiento, acompañando con entrañable afecto a su hija Dra. Gabriela Questas y familias en este momento de dolor y profunda tristeza.





PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

MARTA NÉLIDA VELLA VDA. DE DÍAZ

(Q.E.P.D.) Se durmió en el Señor el 22/07/2023 y espera la resurrección.

El presidente interventor del Instituto Provincial de Vivienda y Urbanismo C.P.N. Eduardo Augusto Du Bois Goitia, secretarios técnicos y personal en general, participan el fallecimiento de la madre de la Sra. Stella Maris Diaz Vella, dan sus condolencias y acompañan a la familia.





PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

MARTA NÉLIDA VELLA VDA. DE DÍAZ

(q.e.p.d) Se durmió en el Señor el 22/07/23 y espera la resurrección.

El ministro de Desarrollo Social Promoción Humana y Relaciones Institucionales con la Comunidad Dr. Ángel Hugo Niccolai, participa su fallecimiento.





PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

FLORENCIA ESTEFANÍA JUÁREZ

Falleció 21/07/2023.

“Jesús les dijo: yo soy la resurrección, y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá”. Juan 11;25.

Despedimos con profundo dolor a nuestra princesa Florencia vivirás siempre en cada beso y abraso que nos diste tus padres Mirta y Fede tus hermanos Juan, Nahuel , Dani y tú sobrino Lisi tus tíos y primos . Sus restos serán velados en santa rosa y San Marcos del barrio santa Lucia y serán inhumados el martes a las 9:00 de la mañana el martes en el cementerio Parque El descanso (Yanda).





RECORDATORIO

ALBA ADELAIDA JIMÉNEZ DE MARTÍNEZ

(q.e.p.d.) Se durmió el 24/7/22….

“Les aseguro que quien presta atención a lo que yo digo y cree en el que me envió, tiene vida eterna; y no será condenado, pues ya ha pasado de la muerte a la vida”. Juan 5,24.

Tu luz brillará eternamente, tu entrega y sabiduría permanecerán siempre en nuestros corazones.

Al cumplirse un año de su partida al reino celestial, su esposo, hijos, hijos políticos y nietos ruegan oraciones en su memoria.

















INVITACIÓN A MISA

MARÍA EUGENIA JORGE (Uky)

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 24/7/17 y espera la resurrección.

¡Hija mía! ¡Otro año más sin vos! Duele tanto, tanto… sé que donde estás, allá con Dios y la Virgen ya no tienes sufrimiento, no hay dolor, pero como se te extraña, tendría que ser mi consuelo que tus últimas palabras fueron: mamá, madre, todo está bien, todo está bien, esas palabras me retumban en mi cabeza, en mi corazón, sabías que te estabas yendo y estabas entregada a Dios, que sabías de tu partida, hasta el último instante me tratabas de conformar, con tu bella sonrisa. Amor mío tenemos con tu padre, hermanos, hijos, primos… girones en el corazón. Se invita a recordarla en la misa a las 20 hs. en iglesia Santiago Apóstol. Se ruega oraciones en su memoria.













INVITACIÓN A MISA

EDUARDO MIGUEL SARQUIZ

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 24/7/12 y espera la resurrección.

Cada aniversario que pasa duele tu ausencia, pero agradezco tanto los recuerdos que nos dejaste. Sus hijos Graciela, Olga, Alejandra, Gustavo y nietos invitan a la misa que se oficiará hoy a las 19,45 hs. en la Pquia. Santiago Apóstol - La Banda, con motivo de cumplirse 11 años de su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

ACUÑA, DESIDERIO (q.e.p.d.) Falleció el 23/7/23|. Sus hijos, nietos, bisnietos y demás familiares participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio de Los Flores. Ruegan una oración en su memoria. EXEQUIAS Y TANATOPRAXIA REALIZADO POR NUEVA EMPRESA GOROSTIZA.

ACUÑA, OLGA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 22/7/23|. Sus hijos Elsa, Jose, Gregorio y Carlos, sus nietos Cristian, Jorgelina y Gaston y sus bisnietos Pilar, Jorge Abel participan con dolor su fallecimiento , sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio el Descanso. SERV SOC AMPARO SRL. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

BRIZUELA, GREGORIO (q.e.p.d.) Falleció en Córdoba el 23/7/23|. "Señor, dale el descanso eterno y brille para el la luz que no tiene fin". Su hija Zaida Gili, nietos, Iris y Zacarías Barnes, Miranda Eberlé y Gustavo Gallardo participan con profundo dolor y ruegan oraciones en sumemoria. Sus restos serán inhumados hoy en el cementerio local.

CARRERA DE SIMONETTI, BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 19/7/23|. Elena Margarita Carrera y esposo participan con profundo dolor el fallecimiento de su prima y acompañan en este difícil momento a sus hijos Gabriel, Emilio, y, en especial a Eugenia y familia. Rogamos una oración en su memoria.

CRACCO, CARLOS EUGENIO AUGUSTO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 23/7/23|. Consejo Directivo, Tribunal de Ética, Tribunal de Especialidades, Departamento de Docencia y Capacitación, Comisión de Asesoramiento Laboral y Departamento Jurídico del Consejo Médico de Santiago del Estero, participan con profundo pesar el fallecimiento de su matriculado. Ruegan una oración a su memoria.

CRACCO, CARLOS EUGENIO AUGUSTO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 23/7/23|. El presidente del Consejo Médico de Santiago del Estero, Dr. David Jarma participa con profundo pesar el fallecimiento de su colega. Ruega una oración a su memoria.

CRACCO, CARLOS EUGENIO AUGUSTO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 23/7/23|. Dr. Félix Carlos Acuña e hijos despiden con mucho afecto al querido amigo Carlitos y acompañan a su familia en tan doloroso trance. Ruegan oraciones en su memoria.

DÍAZ, CARLOS ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 21/07/23|. Sus hijos, hijos políticos, nietos, y demás familiares. Sus restos serán inhumados hoy a las 09 hs en el cementerio Del Rosario. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS - LA PLATA 162 - TEL 4219787 - CEL 3854-386686.

DÍAZ DE SANTILLÁN, ZULEMA IMELDA (q.e.p.d.) Falleció el 23/7/23|. Su esposo Rulo Santillan, su hija Maria Silvina, sus nietos Ignacio, Matias y Nicolas, sus bisnietos Isaías y Jaír participen con dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados ayer en el Cementerio Parque de La Paz. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

DÍAZ DE SANTILLÁN, ZULEMA IMELDA (q.e.p.d.) Falleció el 22/7/23|. María Elvira Santillán de Yunes, Aldo Yunes e hijos acompañan a Raúl, Silvina y familia en tan doloroso momento. Ruegan oraciones en su memoria.

DÍAZ DE SANTILLÁN, ZULEMA IMELDA (q.e.p.d.) Falleció el 22/7/23|. Martha Santillán de Coronel, Raúl Coronel Pascale e hijos acompañan a Raúl, Silvina y familia en tan doloroso momento. Ruegan oraciones en su memoria.

DIVI MOLINARI DE QUESTAS, ADELA CLOTILDE (q.e.p.d.) Falleció el 22/7/23|. Las compañeras y amigas del colegio de su hija Ana Gabriela (promo ´77 Hermanas Franciscanas) despiden a Lita con mucho cariño, la recordarán siempre por su fino sentido del humor y por divertirnos en nuestra infancia y adolescencia. Acompañamos también a sus hijos Darío y Eugenia, nietos y bisnieta en este momento de dolor, elevando oraciones a su querida memoria.

DIVI MOLINARI DE QUESTAS, ADELA CLOTILDE (q.e.p.d.) Falleció el 22/7/23|. Hugo Argañarás, su esposa Ángela Innamorato participan con dolor su fallecimiento y acompañamos a sus hijos Gaby y Negro y demás familiares en este difícil momento. Elevamos oraciones en su memoria.

DIVI MOLINARI DE QUESTAS, ADELA CLOTILDE (q.e.p.d.) Falleció el 22/7/23|. Participa su consuegra Carmen Mercedes Ledesma Giuliano. Ruega por su eterno descanso en la paz y el amor de Dios Nuestro Señor.

DIVI MOLINARI DE QUESTAS, ADELA CLOTILDE (q.e.p.d.) Falleció el 22/7/23|. Participa Susana del Valle Roldan, Guillermo Roberto Zuain y sus hijos Guillermo, Juan Carlos Félix Nicolás, María Emilia y Lucia. Ruega por su eterno descanso en la paz y el amor de Dios Nuestro Señor.

DIVI MOLINARI DE QUESTAS, ADELA CLOTILDE (q.e.p.d.) Falleció el 22/7/23|. Cecilia; María Inés y Daniel Falcione y sus respectivas familias participan su fallecimiento y acompañan a hijos y nietos en tan doloroso momento.

GALLO, JUAN MANUEL (q.e.p.d.) Falleció el 22/7/23|. Su esposa Dora Alicia Questa, sus hijos Mariano, Noelia, sus hermanos Vitor, Rodolfo, Susana, hijos políticos Mariano, Mariu, Sobrinos Nicolas, Florencia, David y demás familiares. SERVICIO DE CREMACION REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS - LA PLATA 162 - TEL 4219787 - CEL 3854-386686.

GALLO, JUAN MANUEL (q.e.p.d.) Falleció el 22/7/23|. Adriana Tauil, Enrique Llapur, Eugenia María Chedid y Luis María Nassif lamentan su fallecimiento y acompañan en el dolor a su hermana Susana, Daniel y a toda su querida familia. Elevan oraciones por su eterno descanso en el Señor y el consuelo de sus seres queridos.

GALLO, JUAN MANUEL (q.e.p.d.) Falleció el 22/7/23|. Luis Alberto Panario y Geraldine Tauil de Panario, sus hijos Franco, Lorenzo y Juan Ignacio lamentan la partida del hermano de Susana y Daniel, los acompañan junto a su familia en su pesar. Ruegan por su descanso en la Gloria del Señor.

GALLO, JUAN MANUEL (q.e.p.d.) Falleció el 22/7/23|. Sus primos Marta y Marcelo Larguía, despiden a Juan Manuel y acompañan a su familia, a sus hermanos Victor y Rodolfo y respectivas familias en estos momentos de gran dolor. Se ruegan oraciones en su memoria.

GALLO, JUAN MANUEL (q.e.p.d.) Falleció el 22/7/23|. Rosi G. de Cachi, sus hijos Ariel, Andrea, Ariana y sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento.

GALLO, JUAN MANUEL (q.e.p.d.) Falleció el 22/7/23|. Susana Almonacid y familia participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

GALLO, JUAN MANUEL (q.e.p.d.) Falleció el 22/7/23|. Enrique Miguel y familia, su madre Silvia Llavar acompañan en el dolor a su amigo Mariano y demás familiares rogando por su eterno descanso en el Señor.

JUÁREZ, FLORENCIA ESTEFANÍA (q.e.p.d.) Falleció el 21/7/23|. Mi Flor, cada uno de tus abrazos hermosos y llenos de amor y tu sonrisa radiante estarán por siempre en la memoria de todas las personas que tuvimos la dicha de conocerte. Su tía Silvana y Luis, sus primos Santi, More y su ahijado Fransisco.

JUÁREZ, FLORENCIA ESTEFANÍA (q.e.p.d.) Falleció el 21/7/23|. Mi bella y adorada sobrina me quedo con tus abrazos eh inmenso amor que me diste tu hermosa sonrisa vivirá siempre en mi corazón vuela alto mi hermosa y tierna niña te despide con mucho dolor tu tía Mari Walter y tu primo Tomi

MACKEPRANG, ALFREDO HERALDO (POLO) (q.e.p.d.) Falleció el 23/7/23|. Su esposa Magali Sily, sus hijos Alfredo (Boya), Guillermo y Alfonso, y sus nietos participan con profundo dolor su fallecimiento, sus restos serán inhumados hoy a las 10 en el cementerio Parque de la Paz. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

MACKEPRANG, ALFREDO HERALDO (POLO) (q.e.p.d.) Falleció el 23/7/23|. Inmensa nuestra tristeza por tu partida, pero quedarás eternamente en nuestros corazones, por tu calidad de persona, propia de quien tuvo valores y convicciones de hombre intachable, descansa en paz querido Polo. Sus primos Gringo Sily y familia abrazamos con cariño a Magalí, Boya, Guillermo, Alfonso y toda su familia. Rogamos una oración en su memoria.

MACKEPRANG, ALFREDO HERALDO (POLO) (q.e.p.d.) Falleció el 23/7/23|. Luz eterna para su alma. Su prima Aida Loza, Patricia, Valeria y Verónica acompañan con cariño a su prima Magalí y familia. Ruegan una oración en su memoria.

MACKEPRANG, ALFREDO HERALDO (POLO) (q.e.p.d.) Falleció el 23/7/23|. Su primo hermano Carlos Edmundo Torres Mackeprang y su esposa Liliana Bravo participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

MACKEPRANG, ALFREDO HERALDO (POLO) (q.e.p.d.) Falleció el 23/7/23|. Hermana Emma Paulinelli; Gringo y Marta Meossi; sus hijas: Belén y Carolina Meossi y sus nietos, participan con dolor el fallecimiento de Polo, y acompañan con amor a Magali, a sus hijos y nietos en este momento tan triste. Magali, que la Madre Catalina interceda ante el Corazón de Jesús, nuestro amo, para que te dé fuerzas y paz. Tu amiga hermana. Marta.

MACKEPRANG, ALFREDO HERALDO (POLO) (q.e.p.d.) Falleció el 23/7/23|. Elena Llaguno participa el fallecimiento del querido Polo!!! Acompañando a Magali e hijos en estos momentos de mucha tristeza. Que su alma descanse en Paz!!

MACKEPRANG, ALFREDO HERALDO (POLO) (q.e.p.d.) Falleció el 23/7/23|. El rector Ing Héctor Rubén Paz, la vicerrectora Lic Marcela Juárez, miembros del Consejo Superior junto a la comunidad que integra la Universidad Nacional de Santiago del Estero participan del fallecimiento del Prof. Alfredo “Polo” Mackeprang, docente jubilado de la Escuela de Agricultura, Ganaderia y Granja, dependiente de la Facultad de Agronomía y Agroindustrias. Se acompaña en el dolor a familiares y afectos.

MACKEPRANG, ALFREDO HERALDO (Polo) (q.e.p.d.) Falleció el 23/7/23|. Manuel Manfredi, Norma Coronel, sus hijos Manuel, Hugo, Alicia y Daniel, sus nietos y demás familiares acompañan con profundo dolor a Magalí, Boya, Guillermno y Alonso al amigo y vecino de toda lavida.

MACKEPRANG, ALFREDO HERALDO ( (POLO) (q.e.p.d.) Falleció el 23/7/23|. Miguel Ángel Rodríguez participa con dolor el fallecimiento de su querido amigo Polo, acompaña a su familia en tan doloroso momento, rogando oraciones en su memoria.

MACKEPRANG, ALFREDO HERALDO ((POLO) (q.e.p.d.) Falleció el 23/7/23|. Ing. José Félix Alfano y familia participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en este dificil trance. Ruegan oraciones en su memoria.

MACKEPRANG, ALFREDO HERALDO (POLO) (q.e.p.d.) Falleció el 23/7/23|. Lydia Beatriz Yanucci de Gallo, sus hijas María Beatriz y familia y María del Pilar y familia participan con inmensa tristeza su fallecimiento. En su memoria ruegan oraciones.

MACKEPRANG, ALFREDO HERALDO (Polo) (q.e.p.d.) Falleció el 23/7/23|. Yiyo Yanucci y sus hijos Sebastian Eduardo y Veronica del C. y familia participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su querida memoria.

MACKEPRANG, ALFREDO HERALDO (POLO) (q.e.p.d.) Falleció el 23/7/23|. La comisión directiva, jugadores, exjugadores, socios y simpatizantes del Club Huracán participan el fallecimiento de su exjugador y elevan oraciones en su memoria.

MACKEPRANG, ALFREDO HERALDO (Polo) (q.e.p.d.) Falleció el 23/7/23|. Coca de Yemma participa el fallecimiento de su amigo Polo y acompaña en el dolor a su familia.

MACKEPRANG, ALFREDO HERALDO (Polo) (q.e.p.d.) Falleció el 23/7/23|. Luis A. Sayago, su esposa Celia Pece participan con dolor el fallecimiento de su amigo Polo y acompañan a toda la familia en este triste momento.

MACKEPRANG, ALFREDO HERALDO (Polo) (q.e.p.d.) Falleció el 23/7/23|. Tomás Corona y familia participa el fallecimiento del amigo Polo y acompañan a su familia. Ruegan una oracion para que Dios lo tenga en la gloria.

MACKEPRANG, ALFREDO HERALDO (POLO) (q.e.p.d.) Falleció el 23/7/23|. María del Valle Sgoifo participa su fallecimiento, acompaña a su esposa Magali, hijos y familia en este momento de dolor. Eleva oraciones por el eterno descanso de su alma.

MACKEPRANG, ALFREDO HERALDO (POLO) (q.e.p.d.) Falleció el 23/7/23|. Querido amigo, llevo en mi memoria cada momento compartido, cada palabra tuya. Al perder un ser amado deja un vacío en nuestras vidas, con una tristeza que solo esperamos que pase con el tiempo. Pero tenemos la fe de que ahora estás en el cielo junto a Dios bendecido, sin dolor y ni angustia terrenal. Julio Morales, su esposa Inés, sus hijos Luciana, Nicolás y Rocío, participan con profundo dolor su fallecimiento, acompañamos a su familia y elevamos oraciones en su memoria.

MACKEPRANG, ALFREDO HERALDO (POLO) (q.e.p.d.) Falleció el 23/7/23|. Raúl Coronel Pascale, Martha Santillán e hijos participan su fallecimiento y acompañan a su familia en estos momentos de dolor. ruegan oraciones en su memoria.

MACKEPRANG, ALFREDO HERALDO (Polo) (q.e.p.d.) Falleció el 23/7/23|. Las amigas de su esposa: Dorita Martilotti, Mamily Avido, Bianca Migliorini, Liliana de Meossi, Anita Sialle, Magui Pece, Bochi de Ahuad, despiden con dolor a Polo; ruegan para que Dios lo reciba en su Santa Gloria y para que Él lleve a Magaly y a toda su familia a lograr una cristiana resignación.

MACKEPRANG, ALFREDO HERALDO (POLO) (q.e.p.d.) Falleció el 23/7/23|. Sebastián Simonetti, sus hijos Pablo Simonetti, María B. Simonetti. Santiago Simonetti y sus respectivas familias. Participan del fallecimiento del querido "Polo". Que brille para él la Luz que no tiene fin.

MACKEPRANG, ALFREDO HERALDO (POLO) (q.e.p.d.) Falleció el 23/7/23|. "El que cree en Mí aunque muera vivirá eternamente". Juan Carlos Reyes y Kelly, sus hijos Carlos y Victoria, Juan José y Pamela, y Nicolás participamos con mucha tristeza el fallecimiento de Polo y acompañamos a su esposa Magalí y a sus hijos Boya, Guilli y Alfonso y familias en este difícil momento. Elevan oraciones en su querida memoria.

MACKEPRANG, ALFREDO HERALDO (POLO) (q.e.p.d.) Falleció el 23/7/23|. José Martín Cesca y Marta Eugenia Azar, participan su fallecimiento, y acompañan a su flia en este momento de dolor. Elevan oraciones en su memoria.

MACKEPRANG, ALFREDO HERALDO (Polo) (q.e.p.d.) Falleció el 23/7/23|. Mayci Zabala participa con gran pesar el fallecimiento del querido Polo y acompaña a su familia en el duelo.

MACKEPRANG, ALFREDO HERALDO (POLO) (q.e.p.d.) Falleció el 23/7/23|. Ing José Gigli, Lic. Cecilia de Gigli; Dra. Constanza Gigli Nicolás Albarracín y Valentín Albarracín Gigli; Dra. Julieta Gigli y Felipe Robles Gigli; Cr. Federico Gigli; Cra. Melina González y Elsita participan con dolor su fallecimiento y acompañan a Magali hijos y nietos en este momento.

MACKEPRANG, ALFREDO HERALDO (POLO) (q.e.p.d.) Falleció el 23/7/23|. El personal directivo, docentes, nodocentes, alumnos de la EAGyG y la AACER, participan del fallecimiento del ex docente y fiel colaborador de la institución.

MACKEPRANG, ALFREDO HERALDO (POLO) (q.e.p.d.) Falleció el 23/7/23|. Dr. Félix Carlos Acuña e hijos, despiden con mucho afecto al querido amigo Polo y acompañan a su familia en tan doloroso trance. Ruegan oraciones en su memoria.

MACKEPRANG, ALFREDO HERALDO (POLO) (q.e.p.d.) Falleció el 23/7/23|. Kurán Eduardo Raúl (Pichu), sus hijos Diego Eduardo, Mariano y Juan Pablo y sus respectivas familias participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

MACKEPRANG, ALFREDO HERALDO (POLO) (q.e.p.d.) Falleció el 23/7/23|. Carlos Alberto Salmoiraghi, Cecilia Echegaray de Salmoiraghi, sus hijos Carlos Andrés y Matias y sus respectivas familias, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en tan doloroso momento.Elevamos oraciones en su querida memoria.

MORENO, JULIA PETRONA (q.e.p.d.) Falleció el 19/7/23|. El Centro de ex docentes "Elda Gomez de De Marco" de la Esc. Nº 764 Diego de Rojas, despide con dolor a su querida ex colega Julita de Salto. Oraciones por su dscanso junto al Señor y por la resignacion de sus seres queridos.

MORENO, NICASIA DOMINGA (q.e.p.d.) Falleció el 23/7/23|. Su esposo Cayetano Giménez, sus hijos Carlos, Richard, Luis, Gabriel, Nancy, Daniel, Karen, hijos pol, nietos, bisnietos y demás fliares. Sus restos serán inhumados hoy a las 10hs. en el cementerio de Los Flores. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS - LA PLATA 162 - TEL 4219787 - CEL 3854-386686.

POSTIGO, SUSANA ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 23/7/23|. Sus padres Rubén y Juana, su hermano Juan José, sus sobrinos Lautaro, Sofia, y demás familiares. Sus restos fueron inhumados ayer a las 18.00hs en el cementerio Jardín del Sol. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS - LA PLATA 162 - TEL 4219787 - CEL 3854-386686.

POSTIGO, SUSANA ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 23/7/23|. Sus tíos José Stancampiano, su esposa Mary Pullarello, sus primos Antonio y Verónica, Anabella y Juan y sus respectivas familias elevan oraciones rogandfo por el descanso eterno de su alma.

POSTIGO, SUSANA ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 23/7/23|. Su tía Rosalía Stancampiano de Figueroa y sus respectivas familias participan su fallecimiento.

VELLA VDA. DE DÍAZ, MARTA NÉLIDA (q.e.p.d.) Falleció el 22/7/23|. Rodolfo Scarazzini, Gaby Urrere y sus hijos Máximiliano, Laura y Virginia y sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento. Acompañan a Liliana y Luis y toda su familia en tan difíciles circunstancias. Se ruega una oración en su memoria.

VELLA VDA. DE DÍAZ, MARTA NÉLIDA (q.e.p.d.) Falleció el 22/7/23|. Ana María, Clemira, Sofía, Viky Banegas y familia, Emanuel Silva participan con profundo dolor el fallecimiento de la hermana de su amigo Carlos. Se ruega una oración en su memoria.

VELLA VDA. DE DÍAZ, MARTA NÉLIDA (q.e.p.d.) Falleció el 22/7/23|. Ana María, Clemira, Sofía, Viky Banegas y familia participan su fallecimiento y acompañan a su familia en este triste momento.

VELLA VDA. DE DÍAZ, MARTA NÉLIDA (q.e.p.d.) Falleció el 22/7/23|. Nélida Banegas y Víctor Cora participan su fallecimiento y acompañan a su amigo Carlos y familia en este difícil momento.

VELLA VDA. DE DÍAZ, MARTA NÉLIDA (q.e.p.d.) Falleció el 22/7/23|. Arq. Gustavo Nazario, su esposa María Luisa Nallar y familia participan su fallecimiento y acompañan a su familia en tan dificil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

VELLA VDA. DE DÍAZ, MARTA NÉLIDA (q.e.p.d.) Falleció el 22/7/23|. Dra Chocha Ayuch de Lamadrid, Dra Ximena Lamadrid Ayuch y familia participan con profundo dolor el fallecimiento de la hermana de nuestro querido Carlos. Una oración en su memoria.

VELLA VDA. DE DÍAZ, MARTA NÉLIDA (q.e.p.d.) Falleció el 22/7/23|. Norma Mema y sus hijos Carla, Franco y Paolo Lucatelli participan con profundo dolor el fallecimiento de la querida Martita y acompañan a su querida familia en el dolor.

VELLA VDA. DE DÍAZ, MARTA NÉLIDA (q.e.p.d.) Falleció el 22/7/23|. Mario Yocca y María Elsa Lascano, su hijos Valentina y Ema Campos, Luisina y Rodrigo Paz, Milagros y Santiago Yocca Lascano y sus Nietos: Faustino y Julian. Acompañan a Marisa, Ema y Maxi y demás Familiares en tan difícil momento.

VENTURA DE BARBIERI, JUANA (q.e.p.d.) Falleció el 20/7/23|. Rodolfo Scarazzini y flia. participan con profundo dolor su fallecimiento. Acompañan a sus hijos en tan dolorosas circunstancias. Se ruega una oración en su memoria.





ALBARRACÍN, MERCEDES NATIVIDAD (q.e.p.d.) Falleció el 24/7/22|. Su esposo, sus hijos, nietos y demás familiares invitan a la misa que se oficiará hoy a las 19.30 hs en parroquia Santa Rita, al cumplirse un año de su partida al Casa del Padre. Ruegan oraciones en su memoria y brille para ella la luz que no tiene fin.





ESCOBAR, ENRIQUETA ELENA (q.e.p.d.) Falleció el 24/7/18|. Con motivo del quinto año de tu ausencia física te recordamos con amor como el que nos distes y con los mejores ejemplos. Tus hijos Elena y Juan Carlos.

QUINTERO, VÍCTOR TOMÁS (q.e.p.d.) Falleció el 24/7/17|. Tus compañeros y amigos te recuerdan a 6 años de tu partida al Reino Celestial. Manuel y Oscar Ferreyra. Que brille para el la luz que no tiene fin.





ALMIRANDA, RAMÓN HUMBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 20/7/23|. "Yo soy la resurrección y la vida, el que cree en ni, aunque esté muerto, vivirá" Jn11:15. Vivirás siempre en nuestros corazones, hasta que nos volvamos a encontrar. Su hermana querida Teresa, sus sobrinas y sobrinos políticos. Abrazamos y acompañamos a su esposa e hijos en éste difícil momento de tu inesperada partida.

CONCHA, FELIPE GENARO (q.e.p.d.) Falleció el 23/7/23|. Sus hijos Claudia, José, Carla, Belén, Carlos, hijos políticos, Nélida, Orlando, Carolina, nietos, bis nietos y demás familiares. sus restos serán inhumados hoy en el cementerio La Misericordia. Cobertura Caruso - servicio realizado por NORTE BENEFICIOS - LA PLATA 162 - TEL 4219787 - CEL 3854-386686.





VELÁSQUEZ, MARTÍN CIRILO (q.e.p.d.) Falleció el 23/7/23|. Su esposa, Pía Zerda, sus hijos, nietos y demás familiares participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio de Lujan. Ruegan una oración en su memoria. EXEQUIAS Y TANATOPRAXIA REALIZADO POR NUEVA EMPRESA GOROSTIZA.