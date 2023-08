FÚNEBRES | 27 DE AGOSTO DEL 2023

26/08/2023 - 21:46 Funebres

FALLECIMIENTOS 27/8/23





- Dora María Fernanda Gómez

- Virginia del Valle Guerra (Frías)

- Ramón Leopoldo Cejas (La Banda)

- Norma Elvecia Giménez (Árraga)

- María Luz Vega

- José Benito Barraza

- María Salomé Chaparro

- Gastón Ramiro Reina

- Sergio Damián González

- María Elina Orellana (La Banda)









PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

VERÓNICA TELLO DE AMANTE

Falleció el 25/8/23….

“Una flor sobre su tumba se marchita, una lágrima sobre su recuerdo se evapora, una oración por su alma la recibe Dios”. (San Agustín).

Jesús fuente de amor y comprensión, recibe en tu reino a nuestra hermana Verónica, apoya tu mano que sana y reconforta en nuestro padre Manuel, quien atraviesa la pérdida de un ser muy querido, concédele resignación y fortaleza para continuar predicando tu palabra. La comunidad y servidores de la capilla San Cayetano (Avda. Belgrano y Pbro. Gorriti) participan con profundo pesar el fallecimiento de la Sra. madre del padre Manuel Amante, rogando oraciones en su sentida memoria.

















PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

SERGIO DAMIÁN GONZÁLEZ

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor y espera…

El vicegobernador de la Pcia. Dr. Carlos Silva Neder, participa su fallecimiento.





PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

PROF. RAMÓN LEOPOLDO CEJAS

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 25/8/23 y espera la resurrección.

Su esposa Berta Tejedor, sus hijos Pablo, Adrián, Lucas y sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento, sus restos fueron cremados. Ruegan oraciones en su memoria.

















PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

YABER SLEIBI ALDADA

(q.e.p.d.) Falleció en Siria 22/8/23.

Víctor Hugo Núñez y Chabela Leiva. Acompañan a la familia Sleibi Aldada en tan profundo dolor. Elevan oraciones en su memoria.





PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

YABER SLEIBI ALDADA

(q.e.p.d.) Falleció en Siria 22/8/23.

Janet Núñez Leiva acompañada a su hijo Marcel, Hanna, Rasela, a su hermano Habibsleibi y familia en tan profundo dolor. Que brille para él la luz que no tiene fin. Ruegan oraciones en su memoria.

















PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO

NORMA CRISTINA ZERDA DE LUCERO

(q.e.p.d.) Se durmió el 24/8/23…

Oh Dios mio, eres mi único consuelo en este momento de dolor. Madre querida lloramos tu ausencia, tu partida y pérdida, dejas un enorme vacio en nuestras vidas y nuestros corazones. Dios eterno ponemos en tus manos a nuestra madre amada, concédele el descanso eterno. Su esposo José, sus hijos María José y Juan Marcos, sus adorados nietos Juan Cruz, Gonzalo, Lourdes, Victoria y Valentina participan con dolor su fallecimiento. Sus restos fueron sepultados en el cementerio de Luján. Se ruega una oración en su memoria.

























RESPONSO E INVITACIÓN A MISA

ELIZABETH DEL CARMEN CORONEL

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 27/6/23 y espera la resurrección.

“Dios nos dio memoria para nunca olvidar a quienes amamos”.

Su esposo Marcelo, sus hijos Ignacio y Lourdes invitan al responso que se oficiar hoy a las 12 en el cementerio Parque de la Paz posterior misa a las 19 en la Pquia. Santísimo Sacramento, con motivo de cumplirse dos meses de su partida a la casa del Señor. Ruegan oraciones en su memoria.





INVITACIÓN A MISA

RAMÓN REYES AYUNTA

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 27/7/23 y espera la resurrección.

“Te recuerdo todos los días. Estás presente en cada momento, porque fuiste un gran esposo, un padre excepcional y el mejor compañero que me pudo tocar. A un mes de tu partida ruego a Dios que tu alma descanse en paz”. Su amada esposa Julia Maidana e hijos invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20 en la Catedral Basílica. Ruegan oraciones en su memoria.





INVITACIÓN A MISA

RAMÓN REYES AYUNTA

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 27/7/23 y espera la resurrección.

“Nunca se van de los corazones, las alma que hicieron de nuestras vidas un mundo de amor”. Te extraño todos los días y sé que estás a mi lado en cada paso que doy. Su amada hija Alejandra, José y Nicolás Torres invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20 en la Catedral Basílica. Ruegan oraciones en su memoria.

















INVITACIÓN A MISA

ROBERTO DEL VALLE SANTANA

(q.e.p.d.) Se durmió el 28/8/22…

No me basta, en las noches buscarte y mirarte en tu estrella, no me basta en las mañanas esperar el colibrí que me dice que estás, no me basta sentir tu abrazo en mis sueños, porque despierto y caigo que ya no estás, no me basta que me digan que el tiempo sana todo, porque no es verdad, lo agudiza mas … porque más tiempo pasa y siento que mas te extraño, que me esperas en las tardes, que los domingos estás en nuestra mesa, que abro la puerta y me espera tu sonrisa. Nos diste tanto amor, que hoy es nuestro combustible para continuar nuestro camino. Cuánta falta me haces … hasta que nos volvamos a abrazar y beses mi frente.

S.K.S

Hoy en la iglesia Catedral Basílica a las 20 hs se celebrará una misa rogando por su eterno descanso, al cumplirse un año de su partida.

BARRAZA, JOSÉ BENITO. (q.e.p.d.) Falleció el 26/8/23|. Tus hermanos , sobrinos y demás familiares participan con dolor su fallecimiento, sus restos seran sepultados hoy a las 10 hs en el cementerio La Piedad. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO-Servicios Sociales Amparo- Pedro Leon Gallo 341 - tel 3854075740.

CHAPARRO, MARÍA SALOME (q.e.p.d.) Falleció el 26/8/23|. Sus padres Ramon y Karina, Tus hermanos Jose, Felicitas, Gaston, Rita y Lorenzo, y demás familiares participan con dolor su fallecimiento, sus restos fueron sepultados ayer en el cementerio el Descanso EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO-Servicios Sociales Amparo- Pedro Leon Gallo 341 - tel 3854075740.

CHAPARRO, MARÍA SALOME (q.e.p.d.) Falleció el 26/8/23|. El rector Ing. Héctor Rubén Paz, la vicerrectora Lic. Marcela Juárez, miembros del Consejo Superior junto a la comunidad que integra la Universidad Nacional de Santiago del Estero participan del fallecimiento de la Srta. María Salomé Chaparro y acompañan en el dolor a su padre Ramón Chaparro, integrante del Polideportivo UNSE, como así también a familiares y afectos.

CHAPARRO, MARÍA SALOME (q.e.p.d.) Falleció el 26/8/23|. El secretario, Lic. Leónidas Durán junto al equipo que integra la Secretaría de Bienestar Estudiantil de la Universidad Nacional de Santiago del Estero participan del fallecimiento de la Srta. Maria Salomé Chaparro y acompañan en el dolor a su padre el Sr. Ramón Chaparro integrante del Polideportivo UNSE como así también a familiares y afectos.

GÓMEZ, DORA MARÍA FERNANDA (q.e.p.d.) Falleció el 25/8/23|. Sus hijas Josefina, Marcela, Claudia, nietos, hermanos y demas familiares. Sus restos fueron inhumados ayer en Cementerio La Piedad. Cobertura Organizacion Norcen S.R.L.-SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS-LA PLATA 162-TEL. 4219787/3854386686.

GÓMEZ, RAMÓN LUCIANO (Lito) (q.e.p.d.) Falelció el 25/8/23|. Su esposa Aida y sus hijos Valeria, Emanuel y Estefanía, hijo politico Fabian y nietos Luciano, Alejo y Francesca participa con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria. Sus restos fueron inhumados en el cementerio La Piedad.

GÓMEZ, RAMÓN LUCIANO (Lito) (q.e.p.d.) Falelció el 25/8/23|. Su tía Mirta Almaraz, su hermano Claudio Almaraz, su cuñada Andrea, su sobrina ahijada Ludmila, sobrinas Gabriela y flia, Milena y flia y sobrina Lorena Anchava participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria. Sus restos fueron inhumados en el cementerio La Piedad.

REINA, GASTÓN RAMIRO (q.e.p.d.) Falleció el 26/8/23|. Su madre Nora, esposa Lorena, sus hijos Valentina, Virginia, Antonella, Ignacio y demás familiares participan con dolor su fallecimiento, sus restos seran sepultados hoy a las 11 hs en el cementerio La Piedad. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO-Hamburgo Compañía de SEguros- Pedro Leon Gallo 341 - tel 3854075740.

REINA, GASTÓN RAMIRO (q.e.p.d.) Falleció el 26/8/23|. Dra. Doris Liz Elias y todo el Personal del Dpto. Reconocimiento Médico policial, participa con profundo dolor el fallecimiento del hermano de nuestro compañero de trabajo el Cabo 1° Reina Alfredo Agustín Maximiliano. Sus restos serán velados en Calle N° 15 N° 5352 B° Ejercito Argentino de esta ciudad Capital, hasta las 10:00 hs. del día de hoy.

TELLO DE AMANTE, VERÓNICA (q.e.p.d.) Falleció en Jujuy el 25/8/23|. Con hondo pesar participamos del fallecimiento de la Sra. Verónica, madre de nuestro apreciado sacerdote Manuel, y acompañan a toda su Familia en este difícil momento y que la Santísima Virgen les haga llegar fortaleza y pronta resignación. Participan Berta Domínguez de Arjona, Rosa Domínguez, de Marcos, Matilde Gómez, Lucio y Nena Palacios.

TELLO DE AMANTE, VERÓNICA (q.e.p.d.) Falleció en Jujuy el 25/8/23|. Las integrantes del Praessidum "Madre de Dios" de la Legión de María, de la Capilla de San Cayetano (Av. Belgrano (N) y Presbítero Gorriti) del Bº Centenario: Berta, Graciela, Magdalena, Matilde, Esther María, Esmeralda, María Evangelina y Norma participan con profundo dolor el fallecimiento de la Sra. madre del Pbro. Manuel Amante. Ruegan oraciones en su memoria.

VEGA, MARÍA LUZ (q.e.p.d.) Falleció el 26/8/23|. Su hija Veronica, sus hermanos Napo, Negro y Valle, sus nietos y demás familiares participan con dolor su fallecimiento, sus restos fueron sepultados ayer en el cementerio La Piedad. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO-Servicios Sociales Amparo- Pedro Leon Gallo 341 - tel 3854075740.

ZERDA DE LUCERO, NORMA CRISTINA (q.e.p.d.) Falleció el 24/8/23|. Su esposo José María Lucero participa con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos fueron sepultados en el cementerio de Luján. Se ruega una oración en su memoria.

ZERDA DE LUCERO, NORMA CRISTINA (q.e.p.d.) Falleció el 24/8/23|. Dios mio se que mio madre esta en ti y nos cuidará desde arriba, mi bello ángel. Su hija María José, hijo político y sus nietas Lourdes y Victoria participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos fueron sepultados en el cementerio de Luján. Se ruega una oración en su memoria.

ZERDA DE LUCERO, NORMA CRISTINA (q.e.p.d.) Falleció el 24/8/23|. Su hijo Juan Marcos, su hija política Paola y sus nietos Juan Cruz, Gonzalo y Valentina participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos fueron sepultados en el cementerio de Luján. Se ruega una oración en su memoria.

ZERDA DE LUCERO, NORMA CRISTINA (q.e.p.d.) Falleció el 24/8/23|. Su ahijado Mana Zerda y sobrina Ana Paula participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos fueron sepultados en el cementerio de Luján. Se ruega una oración en su memoria.





Invitación a Misa

----------------------------------------





ARJONA, DIEGO SEBASTIÁN (q.e.p.d.) Falleció el 27/8/20|. Hijo querido, aquellos que te hemos amado, amaremos y que te perdimos, no estarás más en dónde estabas, pero estarás siempre donde estamos nosotros. A tres años de tu partida, tus padres, tu familia te recordarán con amor y nos uniremos en oración rogando por tu eterno descanso en la misa de hoy a las 9 en la Catedral Basílica y en la capilla Santa Clara (Bº M. Mayu) a las 19.30.

BARRIONUEVO, JOSÉ VICENTE (q.e.p.d.) Falleció el 27/7/23|. Invitamos al oficio religioso rogando por su eterno descanso y en paz, en la Parroquia Santo Cristo del Barrio Libertad, hoy a las 19 horas.Tu esposa Miriam, tus hijos Matías y Guadalupe y demás familiares. Se ruega oraciones en su memoria.

CLARK, AVELINO HORACIO (q.e.p.d.) Falleció el 14/8/23|. Su esposa Norma, sus hijos Maximiliano, Florencia, Joaquín y Natalia invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20 en la Pquia. San Roque, con motivo de cumplirse nueve días de su fallecimiento. Se ruega una oración en su memoria.

ROMANO, ROSA MERCEDES (CHICHA) (q.e.p.d.) Falleció el 18/8/23|. Te queremos y siempre te recordaremos con amor. Sus sobrinas, sobrinas nietas y demás familiares invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20 en el Santuario Santa Rita, al cumplirse el noveno día de su partida a la casa del Padre.





Recordatorios

----------------------------------------





PEÑA, MIGUEL (q.e.p.d.) Falleció el 27/7/23 en San Juan|. A un mes de tu partida al encuentro del Señor, siempre estás en nuestro recuerdo. Rogamos a Dios por la Paz de tu alma elevando nuestras oraciones en tu memoria. Tu hermano Juan Carlos, sus hijos Juanky, Jesús con sus respectivas familias y Adriana Romero.

UÑÁTES DE ZAVALETA, BLANCA (q.e.p.d.) Falleció el 27/12/22|. Querida mamá ... desde que tu no estás, las lágrimas no dejan de caer, el sol ya no brolla igual en casa, ya nada es lo mismo … Te extrañamos casa segundo de nuestras vidas, nuestra alma se partió en mil pedazos el día que tus ojos se cerraron para siempre. Adonde estés ahora, recuerda que te amamos, mamá. Su esposo Víctor, sus hijos Zulma, Víctor, Karina, Vanesa, Emanuel, Peque y Nicolás, sus nietos, nueras, yernos y bisnietos la recuerdan con amor al cumplirse ocho meses de su fallecimiento.





La Banda

----------------------------------------









Sepelios Participaciones

----------------------------------------





CEJAS, RAMÓN LEOPOLDO PROF. (q.e.p.d.) Falleció el 25/8/23|. Su esposa Berta Tejedor, sus hijos Pablo, Adrián, Lucas y sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento, sus restos fueron cremados. Ruegan oraciones en su memoria.

CEJAS, RAMÓN LEOPOLDO Prof. (q.e.p.d.) Falleció el 25/8/23|. Su esposa Berta Tejedor, sus hijos pablo, Adrián, Lucas y sus respectivas familias participan con profundo dolor de su fallecimiento, sus restos fueron cremados. Ruegan oraciones en su memoria. Aires Del Pinar S.R.L. ubicada en España 785.

CEJAS, RAMÓN LEOPOLDO PROF. (q.e.p.d.) Falleció el 25/8/23|. Sus vecinos Pepe Miranda, Tito Miranda, Silvia Báez y sus hijos Carolina, Laura y José, lo despiden con dolor y acompañan a Berta e hijos en tan difícil trance.

ORELLANA, MARÍA ELINA (q.e.p.d.) Falleció el 26/8/23|. Su hija María Rosa, nietos, bisnietos y demás familiares participan su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio Jardín del Sol. SERVICIO ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.





Invitación a Misa

----------------------------------------









Recordatorios

----------------------------------------









Traslado de Restos

----------------------------------------









Interior

----------------------------------------









Sepelios Participaciones

----------------------------------------





GIMÉNEZ, NORMA ELVECIA (q.e.p.d.) Falleció el 26/8/23|. Sus hijos, nietos , hijos pol, bisnietos y demás familiares participan con dolor su fallecimiento, sus restos seran inhumados hoy 16 hs en el Cementerio de Arraga . EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO- Servicios sociales amparo- Pedro Leon Gallo 341 - tel 3854075740.

GUERRA, VIRGINIA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 25/8/23|. Sus hijos e hijas políticas participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria. Frías.

GUERRA, VIRGINIA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 25/8/23|. 23 Sus compañeros de la promoción 1971 de la Escuela Normal Superior República del Ecuador participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su querida memoria. Frías.