Destacaron el legado de Monseñor Chávez para la diócesis de Añatuya

27/05/2021 - 01:08 Interior

Dolido, atareado, entre tantas responsabilidades de vida y de muerte, el padre José Vera, de la parroquia Mailín Cura Brochero de Añatuya, recordó la profundamente humana obra del recientemente fallecido, tras un doble contagio de Covid 19, Monseñor José Melitón Chávez, quien combatió los estragos de la droga en la juventud y dejó como legado un espacio para ellos en el Hogar de Cristo Cura Brochero, de esta ciudad.

Acerca de su obra pastoral, muy golpeado por la pérdida esta semana de dos tíos suyos, el padre Vera recordó sobre el ex obispo de Añatuya: “Inició su camino de acompañamiento en los barrios vulnerables, allá en Tucumán. Yo, siendo seminarista, había acompañado a Monseñor Melitón en la Costanera, en ese barrio tan atravesado por el flagelo de la droga, del paco sobre todo. Entonces, fue grande la alegría cuando lo nombraron obispo de Añatuya. Apenas llegado aquí, se puso a trabajar en este proyecto que es el de acompañar las vidas tan golpeadas por la oscuridad de las drogas. Eso fue algo que desveló muchísimo a Monseñor Chávez. El amor, el afecto a los chicos que están en situación de consumo hizo que se pusiera en marcha para fundar el Hogar de Cristo, que es el que tenemos hoy en la parroquia Mailín Brochero”.

Agregó: “Él es quien hizo el proyecto y tuvo la iniciativa de fundar el Hogar de Cristo aquí, como ya lo habían hecho con otros sacerdotes en Tucumán. Aquí lo inició con el padre Fidel Ruiz, que en paz descanse también, que pasó por esta parroquia. Como era el lema de Monseñor, “Acercándose, se puso a caminar con ellos”. Nosotros lo sentimos así. En el tiempo que estuvo aquí, como Jesús, pasó haciendo el bien, se puso a caminar al lado de todos los que se dejaban acompañar por su presencia. Estuvo siempre alentando las vidas más golpeadas, podríamos decir, por el flagelo de las drogas, los más vulnerables, los barrios, los pueblos. Así que nos quedamos con ese recuerdo, de que en su vida se ha jugado por los más vulnerables”.

Siempre vinculado

En cuanto a la labor en el Hogar de Cristo, recordó: “Siempre nos encargaba, primero al padre Fidel, después a mí también, velar por estos jóvenes que son tan difíciles, en el acompañamiento. A pesar de que estaba lejos, en Concepción (de Tucumán), siempre se mantuvo alentándonos para seguir en este camino de acompañamiento a los jóvenes en situación de riesgo a causa de la droga. Era un tema que le preocupaba mucho y por el que se ha ocupado muchísimo también”.

En cuanto a su enfermedad, detalló: “Sabemos que él ya venía con un antecedente de una pulmonía bilateral, que lo había tenido mucho tiempo en terapia intensiva y por supuesto que lo debilitó bastante. La primera vez que se contagió no tuvo síntomas, así que pasó bastante bien. Pero esta segunda vez que contrajo el virus, lo maltrató tanto que veíamos constantemente los informes médicos que tenía altibajos. Parecía que iba a salir, pero de repente se venía muy abajo en su estado de salud. Siempre hemos estado confiando en la Providencia divina de que iba a salir adelante. Esta vez no fue así, pero sabemos que está ya gozando de la paz del Señor en el descanso eterno”.

Familia diezmada

Acerca de otras pérdidas que lo tocan de cerca, el Padre Vera relató: “Ahora mismo he venido recién de Los Juríes, a firmar el acta de defunción para retirar el cuerpo de un tío que ha fallecido por Covid. Él había venido de Buenos Aires, hace más de un mes para visitar a la familia en Los Juríes, pero contrajo el virus ahí. Los trajeron a Añatuya, pasó varios días en terapia intensiva y falleció anoche (por el martes), casi a la misma hora que Monseñor Melitón. Y el lunes pasado me entregaron el cuerpo de otro tío fallecido, muy cercano también, hermanos de mi mamá los dos. Así que la semana con dos pérdidas y la tercera, la del ex obispo. Cómo te mueve el piso. Pero también te ayuda a juntar más las manos para elevar la mirada al cielo, con más fe, esperanza, puesta en las promesas de Jesús, sobre la resurrección”.l