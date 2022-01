La C40 será la principal atracción hoy del papi fútbol de la ciudad de Frías

21/01/2022 - 22:40 Interior

CHOYA, Choya (C) Esta tarde, en las coquetas instalaciones del estadio Juan Sayavedra de la Asociación Friense del Papi Fútbol, se pondrá en juego una nueva fecha de esta liga que es una de las más convocantes que tiene la "Ciudad de la Amistad".

Esta competencia pertenece a la C40 donde participan varios combinados de Frías y de la zona. Será el séptimo capítulo de un torneo que se pone más apasionante con el paso de las fechas.

El programa iniciará a las 19. En esta jornada los choques serán: Los Melly vs. Banda Verde; Metal Dina vs. J. M.; Maturano vs. Sandro Construcciones; Juan Perón vs. Panificadora La Única y Agustín Maderas vs. Carnicería Chupino.

En la cima se encuentran, con 18 unidades, Panificadora La Única y Sandro Construcciones, grandes animadores.