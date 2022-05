San Pedro de Guasayán anhela jerarquizar el predio del ferrocarril

04/05/2022 - 23:01 Interior

SAN PEDRO, Guasayán. El intendente de San Pedro de Guasayán, José Nour, mantuvo un encuentro con Pablo Mirolo, vicepresidente de Ferrocarriles Argentinos Sociedad del Estado (Fase), con el objetivo de avanzar en gestiones que permitan utilizar un importante predio perteneciente al ente nacional para jerarquizar este espacio público de la ciudad.

Tras la reunión, Nour expresó su agradecimiento “a Pablo Mirolo por escucharnos y por la buena predisposición de acompañarnos en la gestión de este proyecto que es anhelo de toda la comunidad”.

El jefe comunal detalló que “desde el municipio tenemos un deseo puntual sobre los predios del ferrocarril, que en muchas localidades ha sido usadas para bien público, pero en San Pedro lo tenemos sin usar”.

En ese sentido, aclaró que “a diferencia de lugares que ocupan esos predios y por los que actualmente no pasa el tren; es que por nuestra ciudad el Belgrano Cargas continúa pasando por la estación”. “Si bien es un tren de carga que pasa una vez por semana o cada quince días, se trata de vías que están activas y no puedo desconfigurar todo eso, además de tener cuidado con las construcciones porque el tren pasa por ahí”, añadió al respecto. Asimismo, Nour sostuvo: “Sabemos que no es tan fácil, pero Mirolo mostró mucha predisposición en ver la posibilidad de generar una tenencia que se encuentre a cargo del municipio”.

“De esa manera -añadiónos permite avanzar y gestionar en áreas de gobierno provincial que, en otras ciudades, trabajaron de manera conjunta con las comunas para la construcción de predios deportivos o plazas saludables, para darle utilidad a esos espacios públicos desaprovechados”. Finalmente, Nour puntualizó que para poder trabajar en estos proyectos es necesario poseer la escritura del predio que se encuentre a cargo del Estado nacional, provincial o municipal. “Así que esperemos poder concretar en algún momento este anhelo que tenemos como comunidad”.

Se espera que la buena predisposición del vicepresidente Fase permita avanzar en este tema, lo que sin lugar a dudas implicará un beneficio para toda la comunidad, con un impacto positivo en el uso de espacios públicos.