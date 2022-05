Este viernes se disputará la décima fecha del torneo "Pancho" Ferreyra

11/05/2022 - 00:08 Interior

La Asociación Friense del Papi Fútbol programó para este viernes el décimo capítulo del torneo "Pancho" Ferreyra de la C50. Esto se disputará en el estadio Juan Sayavedra de la "Ciudad de la Amistad".

Los juegos darán inicio a las 19. En total serán cuatro enfrentamientos que atraerán a la afición de Frías y de toda su zona de influencia. Se espera una buena concurrencia de público para disfrutar de los encuentros de la siempre atractiva categoría de los mayores de 50 años.

Allí se medirán Achalco vs Supermercado; Gomería vs Maestros; Ing. Aguilar vs Panificadora La Única y Los Melly vs Sumampa.

La tabla de posiciones tiene como único líder y con puntaje ideal al conjunto de Ing. Aguilar con 24 unidades. Luego lo siguen con 16 puntos Los Melly y Abuelos de Messi.