Se aproximan las instancias decisivas para los protagonistas del Amateur de Frías

28/05/2022 - 00:07 Interior

CHOYA, Choya (C) Hoy (sábado 28) se disputarán los cuartos de finales de la Copa Oro perteneciente al certamen Juan Nieto organizado por la Nueva Super Liga Amateur de Fútbol de Frías.

La cita será en el estadio del Club Social y Deportivo Coinor, de la “Ciudad de la Amistad”.

El inicio será a las 13 y tendrá el siguiente orden: Aoma vs La Casa del Plomero; Deportivo Choya vs Los Veteranos; Farmacia del Rosario vs Las Violetas y D&S Construcciones vs Atlético Quiros.

Además, habrá choques por la Copa Bronce. En esta categoría se medirán Los Ferroviarios vs Veteranos de Icaño y Deportivo Friense vs Los Maestros.