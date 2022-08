La plaza 9 de Julio de Frías luce un renovado aspecto lumínico

05/08/2022 - 22:46 Interior

FRÍAS, Choya (C) Tal como lo habían anticipado oportunamente y de acuerdo con una planificación establecida por la Secretaría de Obras y Servicios Públicos de la Municipalidad de Frías, la plaza 9 de Julio luce su nueva iluminación consistente en la implementación de equipos LED de última generación.

Según informaron desde la comuna local, la iluminación de uno de los principales espacios públicos que tiene la “Ciudad de la Amistad”, no sólo un pedido de los vecinos del sector, sino también un objetivo propuesto por la actual gestión municipal.

“Se ha realizado la colocación de nuevas columnas en los sectores internos y externos de la plaza, más una distribución equilibrada de luces en espacios verdes, abiertos y recreativos”, explicó el intendente Dr. Aníbal Padula.

Luego puntualizó: “La reconversión lumínica de la plaza 9 de Julio forma parte de un importante trabajo de recuperación de espacios en pleno centro comercial de Frías, contemplando los trabajos que se llevan a cabo en el sector de la ex terminal de ómnibus y el ex mercado municipal”.





Iluminación saludable

La apreciación de la comuna friense es que las ciudades más importantes del mundo asumieron el compromiso de preservar el medio ambiente y el cuidado del mismo, “por eso nosotros no somos la excepción y desde el principio de la gestión pusimos también como norte la responsabilidad en el uso de nuestros recursos”. Finalmente, el jefe comunal explicó que se recurrió “a la utilización de iluminación no contaminante, la cual no solo reduce el consumo de energía, fue importante por la misma razón que la misma se traduce también en eficiencia energética”.