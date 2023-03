Pequeños productores podrán acceder a líneas de créditos en Frías

17/03/2023 - 23:05 Interior

FRÍAS, Choya (C). La Sociedad Rural Zonal de Frías informó que, con fondos gestionados desde el Gobierno provincial a través del plan "GanAr", los cuales son destinados a criadores no bancarizados de bovinos, a través de un fondo rotatorio que otorga créditos a tasa mínima, están disponibles para los que no se acogieron a este beneficio.

El plan "GanAR" tiene por objeto contribuir al aumento de la producción y productividad de la ganadería bovina de carne y de leche así como mejorar su sistema de industrialización.

"Este fondo rotatorio tiene como finalidad dotar a los pequeños productores de una herramienta financiera no bancarizada que les permita mejorar sus índices productivos y de calidad del producto final para rodeos bovinos", explicaron desde la entidad rural y agregaron que "además se contribuye al ordenamiento y formalización de la cadena en su conjunto".

Para poder acceder al crédito, los interesados deberán estar inscriptos en el Registro de Productor Agropecuario, registro de marca y señal, poseer entre 11 y 100 vacas incluidos los toros, número de Renspa, antigüedad mayor a un año en la actividad (certificadas por actas de vacunación), certificado de última vacunación contra aftosa del año que corresponda a la categoría vacas y toros.

Para más informes, dirigirse a las oficinas de la Sociedad Rural Zonal de Frías (Mendoza 139), de 9 a 21.