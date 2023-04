El Municipio de Fernández despliega un intenso trabajo contra el dengue

08/04/2023 - 15:00 Interior

A través de la Dirección de Bromatología y Saneamiento Ambiental de la Municipalidad de la Ciudad de Fernández, se realizaron operativos en el marco del trabajo articulado con el Comité de Emergencia en la lucha contra el Dengue, con los denominados bloqueos de focos en casos sospechosos y de descacharreo.



Asimismo, desde la comuna informaron que se realizaron fumigaciones en distintos barrios y parajes como así también se está cumpliendo con la gran demanda de fumigaciones domiciliarias.



La Directora de Bromatología Sra. Zulma Silva adelantó que este trabajo se continuará realizando tanto en barrios como parajes, cumpliendo con el cronograma establecido siempre y cuando las condiciones climáticas así lo permitan.



Silva recordó que las fumigaciones contribuyen a contrarrestar las poblaciones de mosquitos, pero lo primordial es evitar la formación de criaderos; eliminando cacharros, evitando reservorios de agua, manteniendo la limpieza de los fondos y lotes baldíos, etc.

Para lo cual brindó algunos consejos: tapar los recipientes que tengan agua; cambiar y limpiar el agua de bebederos y floreros; desmalezar y mantener corto el pasto; colocar boca abajo los recipientes que puedan acumular agua; no arrojar basura en calles o baldíos; tirar botellas, bidones, tapas y todo lo que ya no uses; limpiar rejillas y canaletas; vaciar y limpiar los desagües de aires acondicionados o lluvia.