Margarita Barrientos anunció el cierre de su comedor en Añatuya

09/05/2023 - 21:33 Interior

AÑATUYA Taboada (C). Margarita Barrientos estuvo de visita en esta ciudad, y tras hacer un análisis del estado de cosas, tomó la decisión de cerrar el Comedor Comunitario "Isidro Antunez" que funcionaba en el local de su Fundación.

La determinación fue, según remarcó, debido a la difícil situación económica del país que no le permite sostener la asistencia alimentaria que brindaba a más de 1000 personas.

Su salud está deteriorada

Margarita, además indicó que su estado de salud no es el mejor. Precisó que ello también le dificulta poder estar al frente del proyecto. Sin embargo señaló que va a intentar sostener al Hogar de Ancianos y el Centro de Primera Infancia que funciona en su Fundación.

Señaló: "El comedor comenzó a brindar asistencia alimentaria hace seis años, y si bien siempre recibimos donaciones, hoy el valor de la mercadería es tan alto que no le podemos hacer frente. Nunca en más de 20 años de trabajo me tocó cerrar un comedor. Me duele en el alma no poder seguir y espero que en algún momento se pueda volver abrir".

Barrientos señaló "Es necesario poder ocuparme de mi salud, que no es la mejor, y ello complica aún más la situación porque no me puedo ocupar como se debe del proyecto".

Oriunda de Añatuya

Margarita Barrientos nació en Añatuya, pero está radicada en Buenos Aires. La dirigente social argentina es fundadora del comedor social Los Piletones, que funciona en la capital argentina y que es conocido a nivel nacional.