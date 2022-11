Qatar se transformó en el primer eliminado del Mundial 2022

25/11/2022 - 15:13 Mundial Qatar 2022

Qatar es el primer eliminado en el Mundial 2022. El empate entre Ecuador y Países Bajos dejó sin chances a los anfitriones de conseguir un boleto a la próxima instancia en el Grupo A. Los qataríes no sumaron puntos y recibieron 5 goles en los dos partidos que disputaron.

No pudo ser. Qatar podía seguir con vida solo si el equipo de Gustavo Alfaro le ganaba a la Naranja Mecánica y cerraba la tercera fecha con otro triunfo ante Los Leones de Teranga.

el antecedente

Sudáfrica había sido eliminado en la fase de grupos del Mundial 2010 tras finalizar tercero, por diferencia de gol, en el Grupo A. Fue un 1-1 vs. México en el partido inaugural, un 0-3 vs. Uruguay y un 2-1 vs. Francia.

El antecedente

Sudáfrica había sido eliminado en la fase de grupos del Mundial 2010 tras finalizar tercero, por diferencia de gol, en el Grupo A. Fue un 1-1 vs. México en el partido inaugural, un 0-3 vs. Uruguay y un 2-1 vs. Francia.

Ecuador y Países bajos lideran el grupo con 4 unidades; tercero se posiciona por ahora Senegal con 3 unidades y Qatar quedó relegado en el cuarto puesto, sin puntos a favor.