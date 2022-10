Leyendeker: “A Zeballos le escribí y no me respondió; me alegraba que haya vuelto a mover el pie”

15/10/2022 - 01:28 Mundo Boca

El pasado 10 de agosto, Boca enfrentó a Agropecuario de Carlos Casares en Salta, por la Copa Argentina. Esa noche, Milton Leyendeker, defensor del “Sojero”, lesionó al santiagueño Exequiel Zeballos, quien no volverá a jugar hasta el 2023. El “Changuito” sigue con su recuperación tras la operación de tobillo y Leyendeker, confesó en las últimas horas que, según dijo, intentó comunicarse con él. “Le escribí cuando vi que volvió a mover el tobillo. Le escribí un mensaje por WhatsApp. No me contestó. Pero quizá no tuvo tiempo. Le dije que me alegraba que haya vuelto a mover el pie. Como le escribí, estoy más tranquilo”, dijo el hombre de Agropecuario. “En la patada, mala intención no hubo de ninguna manera. Yo estaba seguro que llegaba a la pelota y que la sacaba. Cuando me la puntea y me la saca me sorprendió. Solo eso”, dijo Leyendeker, en diálogo con Olé.

“Traté de aislarme de todo eso. Me llegaban mensajes, pero no les di bola. Me refugié en mi familia, en mis amigos, en mis allegados, en el club, el presidente, que estuvieron siempre. El técnico Diego Osella también. Gente para apoyarme, de sobra. Por suerte que no le di importancia. Me llegaron mensajes de todo tipo. Pero no les di importancia. La gente está al pedo y tiene ganas de bardear a alguien. Me escribían pero no les di bola”, reconoció el defensor. “Boca es un club con muchos hinchas, mueve mucho. Los hinchas de Boca me bardeaban. Pero tengo amigos de Boca que me conocen, saben quién soy y me apoyan”, cerró.