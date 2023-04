Almirón: ''Ahora hay que estar unidos en este momento''

16/04/2023 - 00:51 Mundo Boca

El entrenador de Boca Juniors, Jorge Almirón, ofreció una conferencia de prensa al final del partido en el que su equipo perdió 1 a 0 ante Estudiantes de La Plata en el estadio La Bombonera y asumió toda la responsabilidad en este sentido.

"Tengo que pensar en los jugadores, en mi equipo. Soy el máximo responsable. Tuvimos 4 entrenamientos, muy poco. Ahora hay que estar unidos en este momento. Es fácil ahora echar culpas, hay que trabajar en lo anímico y el martes tenemos una buena prueba", dijo el técnico.

"El proceso hay que trabajarlo. Llevamos cuatro entrenamientos, dos partidos, el desgaste también y ahora viene el partido del martes también. Es muy poco tiempo de trabajo y tenemos que en la adversidad redoblar, sobre todo la parte anímica. Tercer partido que pierde de local Boca, debe ser algo inédito, hay que prepararse bien".

"Yo pienso ahora en recuperar a los jugadores, obviamente hay un montón de análisis que yo voy a hacer para adentro porque es algo que tengo que trabajar con mis jugadores. Y ahora hay que recuperarse anímicamente bien para el martes, que es un momento muy importante para todos", destacó.

Ya en cuanto al pasaje del partido, Almirón subrayó lo "pesada" que es la camiseta de Boca, que Boselli marcó un gol "de otro partido" y que a su equipo en le faltó "profundidad. Estamos en este proceso, hay jóvenes que no les ha pasado esto nunca, así que hay que aprender rápido. Esta camiseta es pesada, hay que darse cuenta de eso y asimilarlo nada más y mejorar".

"El partido del martes -para mí- es otra historia. Yo traté de dosificar y cuidar a todos pero en un momento del partido como el equipo no aceleraba, no engranaba e intenté que entraran los muchachos que normalmente juegan y así puedan asimilar un poco más el momento. No cambió el resultado, ellos no nos patearon al arco, un gol de otro partido hizo Boselli, un golazo. Más allá de eso, creo que intentamos jugar pero falta profundidad, eso lo tenemos que ir trabajando", remató.