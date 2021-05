Gallardo tras el empate con Junior: “Intenté gestionar los minutos de la mejor manera”

13/05/2021 - 00:51 Mundo River

El entrenador de River Plate, Marcelo Gallardo, contó anoche en conferencia de prensa tras el empate 1 a 1 ante Junior, en Barranquilla, que no utilizó el equipo titular completo porque “intenté gestionar minutos de la mejor manera posible” ya que el domingo visitará a Boca Juniors, por los cuartos de final de la Copa de la Liga Profesional

“Intenté gestionar minutos de la mejor manera posible sabiendo que iba a ser un partido duro, difícil de encarar por todo lo que se vivió previamente y durante el encuentro. Fue un viaje largo, con complicaciones, este domingo jugamos un clásico importante. Siempre tratamos de estar en este partido, ésas fueron las intenciones”, expresó el “Muñeco”.

“En el primer tiempo, Junior iba a intentar tomar el control y la búsqueda del resultado. Necesitábamos gestionar los esfuerzos, no regalamos un tiempo: se dio así, el fútbol es así. Sin embargo, no dudé de la posibilidad de hacer rotar el equipo para llegar al domingo de la mejor manera”, agregó dejando en claro la importancia del duelo que afrontarán en La Bombonera.

De cara al Superclásico, el DT confió: “La prioridad eran los dos partidos, tratar de sacar un buen resultado en Barranquilla. Estar metidos nos permitió empatar en el final, el encuentro fue muy difícil”.

Por último, dejó una profunda reflexión sobre el rol del fútbol ante situaciones de estallido social como la que se vive en Colombia. “Uno no se puede abstraer de lo que pasa. No es normal jugar en una situación tan inestable como la del pueblo colombiano. Hubo gases lacrimógenos, estallidos, estruendos... no podemos mirar para otro lado. El resultado es anecdótico. No nos podemos ir contentos hoy”, cerró.

Maidana

El defensor de River Plate Jonatan Maidana consideró ayer “valioso” el empate agónico ante Junior, de Barranquilla, en Colombia, 1 a 1, por la cuarta fecha del grupo D de la Copa Libertadores.

“En el primer tiempo no pudimos hacer pie, pero en el segundo nos acomodamos, tuvimos el juego que queríamos y conseguimos un empate que es valioso. A futuro, lo vamos a valorar”, afirmó Maidana en conferencia de prensa.

“El equipo nunca se quedó, tuvo valor y sacrificio. En el segundo tiempo pudimos lastimar y nos vamos con una buena sensación por lo hecho en los segundos 45 minutos”, señaló Maidana.

El central de River aseguró que se retiraron del estadio Romelio Martínez de Barranquilla con una “sensación positiva” a falta de dos fechas, ambas como local.

River está segundo en el grupo D de la Copa Libertadores con seis puntos, a dos del líder Fluminense de Brasil (8), con tres de ventaja sobre Junior (3) y cuatro sobre Independiente Santa Fe (2).