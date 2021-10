Marcelo Gallardo: “Consolidamos un equipo con muchas dificultades”

26/10/2021 - 01:08 Mundo River

Marcelo Gallardo expresó su orgullo por el nivel del equipo, pero también dejó en claro que no se relajan, considerando que faltan siete fechas.

"Es una situación de mucho privilegio", expresó el entrenador. Y añadió: "Es realmente para valorar y sentir orgullo. Nos falta para lograr el objetivo, pero estamos en una vía donde cada vez vemos con mayor claridad el punto final. Nos tiene muy confiados, seguros".

A su vez, el técnico destacó que se impusieron a "muchas dificultades" y que el mérito fue "saber tener un convencimiento claro, sin perder la idea, más allá de quiénes jueguen".

"Sentimos una gran satisfacción, consolidamos un equipo con un montón de dificultades. Tuvimos que atravesar partidos no muy buenos. Había que jugar, darle confianza a los jugadores... Pasamos por momentos difíciles, pero obtuvimos buenos resultados. Hoy, con mayor solidez en todas las líneas, muy satisfecho con lo que hemos generado", agregó Gallardo.

Gallardo dio detalles de su gestión en el plantel durante todo su ciclo: "Si bien puedo decir que me siento más entrenador por el recorrido y la experiencia de los años, me parece que la dificultad está todo el tiempo. No hay una única gestión. Es global. Como ha sido global la gestión en estos años, he tenido que lidiar con un montón de situaciones de cambios permanente, con jugadores de mucha experiencia, con jóvenes".

"El mensaje ha sido claro desde siempre. Eso me ayuda muchísimo, que todo el mundo lo entendiera. Es saber lidiar con todas las situaciones. Gestionar egos de jugadores de fútbol no es fácil. Estoy contento porque aprendo todos los días. Para nosotros es un desafío permanente reconvertirse", añadió.

Gallardo opinó del nivel de Agustín Palavecino. "No me sorprende su evolución porque es un chico muy inteligente. Desde que llegó, rápidamente se insertó en querer aportar lo suyo a un equipo que trabaja con una idea hace mucho. Me lo mostró de entrada", dijo.