Los motivos por los que no deberían descargar la nueva versión del WhatsApp Plus

27/07/2022 - 11:48 Mundo Web

En los últimos días se reveló el paso a paso para descargar de forma gratuita WhatsApp Plus 2022, la nueva versión que copia a la aplicación de mensajería de Meta; sin embargo, su instalación podría hacerte pasar un mal rato, ya que tu cuenta oficial de la app se vería perjudicada.

A pesar de su constante búsqueda de modernizarse, muchas usuarias y usuarios todavía quieren acceder a funciones que no están disponibles desde la app. Tal es el punto que, como respuesta a esta impaciencia, comenzaron a surgir nuevas plataformas que imitan la versión original, pero con “nuevas herramientas”.

Se trata de WhatsApp Plus 2022: una aplicación modificada que le permite a los internautas contar con las comodidades del servicio de mensajería y, además, acceder a trucos actualizados. Por ejemplo, poder cambiar los colores de todos los chats o contar con una lista completa de emojis, etc.

Aunque parezca una buena idea poseer dos servidores, la empresa original recomendó fervientemente no descargar esta nueva versión porque podría anular tu cuenta principal.

Conocé cuáles son los motivos

Según la empresa Meta, una de las principales razones por la cual no debería descargar imitaciones o versiones alternativas es porque podrían perder su cuenta original para siempre. Es decir, correrían el riesgo de que le suspendan o inhabiliten la app, como consecuencia de utilizar una versión trucha.

Por otra parte, siempre es recomendable atenerse al servidor inicial, ya que las imitaciones son más fáciles de hackear. Es muy probable que si alguien lo desee pueda acceder a su información personal porque no cuenta con un cifrado extremo.

Por último, se trata de una versión que no se encuentra disponible en las tiendas oficiales. Por ende, no pasó los filtros correspondientes para garantizar que no posee ningún tipo de virus o malware que pueda dañar tu dispositivo.

Otras actualizaciones

Vale destacar que, la aplicación de mensajería instantánea sigue incorporando nuevas herramientas para mejorar la accesibilidad y la permanencia de los usuarios. Como por ejemplo: la opción de filtrar los chats entre los “leídos o no leídos”; la posibilidad de eliminar el estado “en línea”; la ampliación de los emojis para las reacciones; o el truco para filtrar documentos, videos, fotos, audios, links, entre otras herramientas anunciadas por Meta.