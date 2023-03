Paso a paso: cómo limpiar la pantalla del televisor

16/03/2023 - 15:01 Mundo Web

En la sección de artículos de limpieza de los comercios y supermercados vas a encontrar múltiples productos que venden para limpiar la pantalla del televisor. Incluso costosos kits de limpieza que realmente no hacen falta para que la pantalla quede limpia y le puedas quitar cualquier mancha o huella.

Realmente, es suficiente con comprar y usar un paño de microfibras de los que te vas a encontrar en comercios, grandes superficies o incluso pequeñas tiendas de barrio. Es un producto económico y suave, por lo que no necesita aditivos, y tampoco dañará el panel del televisor al pasarlo ni soltará pelusas cuando vayas a quitar el polvo con él.

Por lo tanto, para limpiar la pantalla de tu televisión es suficiente con pasar paño de microfibras teniendo la pantalla apagada y aplicando una ligera presión en las zonas que estén más sucias. Cuando alguna suciedad se resista, podés humedecer el paño ligeramente con agua para seguir limpiando esa zona, y luego usar la zona seca del paño para que se seque.

No es necesario comprar ningún tipo de líquido específico para pantallas, porque con un paño y una de sus zonas un poco húmeda para la suciedad más rebelde es suficiente. Simplemente, darle varias pasadas a la pantalla con el paño para asegurarte de que queda completamente limpia.

Pero si querés hacer algo un poco más avanzado que simplemente usar agua, también podés recurrir a un preparado entre agua destilada y alcohol isopropílico, que te ayudará a mantener limpia la pantalla. Esta mezcla podés hacerla por tu cuenta en casa o comprar un preparado, ya que se venden en casi cualquier supermercado.

Qué tener en cuenta para no dañar la pantalla

A la hora de limpiar tu pantalla de la manera más segura posible, lo más importante es no usar nunca alcohol etílico para hacerlo, ya que puede corroer el material de la pantalla. Además, también es recomendable no aplicar ningún líquido directamente a la pantalla, ya que lo recomendable es aplicarlo sobre el paño y no sobre el panel, para evitar que entre por error en algún hueco y dañe algún componente.

También evitar el uso de productos químicos, que también pueden dañar la pantalla, y evitar usar papel de cocina para la limpieza. Es verdad que siempre lo tenemos a mano y es resistente y rugoso, pero precisamente por eso al hacer varias pasadas puede dañar el panel, y también pueden quedarse pequeños trozos de papel en la pantalla. Obviamente, también evitar papel higiénico o similares.

Siempre es necesario asegurarse de tener el televisor apagado para que no haya percances eléctricos. Además, evitá limpiar en todas las direcciones, ya que es mejor limpiar de un lado a otro de forma horizontal y vertical. Es más eficiente y verás mejor las zonas que están limpias para no pasarte y dañar la pantalla. No encender la tele hasta que se haya secado la pantalla cuando termines.