VIDEO| Asegura que llevó como pasajero a un fantasma y los detalles son escalofriantes

24/03/2023 - 18:30 Mundo Web

Historias paranormales abundan en la web. Recientemente se viralizó un video donde un conductor asegura haber llevado como pasajero a un fantasma. Si bien parece un tanto descabellado, el hombre recibió el apoyo de los internautas que no dudaron en la veracidad de su relato.

El hecho ocurrió en Colombia. Por medio de un TikTok viral, se puede ver al hombre, identificado como @diegodie1 en la plataforma, desencajado y aseguró que debería contarlo para continuar.

Según relata, es conductor de Uber, InDriver y algunas otras plataformas. Asimismo, contextualiza que únicamente sale por las madrugadas a trabajar por la ciudad de Medellín, pero también tiene clientes a los que le realiza viajes partiuculares por fuera de la plataforma.

Cuenta que llevaba varios viajes cuando recibe a las 4:30 de la mañana el llamado de un joven, a quien recogió en la entrada de una casa bonita y se subió en el asiento del copiloto, pero no le supo decir a dónde ir y le dijo que diera vueltas.

"Ese muchacho se puso a llorar... recostó así la cabeza y dijo ’yo no sé, demos una vuelta por ahí que yo le pago lo que sea, es que estoy muy aburrido’", recuerda.

Según explica, el joven le manifestó tener problemas con su vida, con su novia, en la universidad y le dijo que no sabía qué hacer. Como respuesta, lo intentó animar y externarle algunos pensamientos positivos.

"El pelado me escuchaba, se quedaba mirándome y me escuchaba", asegura.

Luego de este, el presunto fantasma le dijo que lo llevara a la casa de su novia para arreglar las cosas con ella; llegaron y todas las luces estaban apagadas. Le pidió regresar a su casa y le pidió que se detuviera antes en una farmacia.

El conductor accedió. Sin embargo, al llegar, asegura que lo vio entrar a la farmacia, pero pasaba el tiempo y no salía. Decidió bajarse, entrar a la farmacia y la dependiente le dijo que nadie había entrado.

"Y yo ’eh, pero si (a) ese muchacho yo lo vi entrar’ (...). Me salí, di una vuelta ala manzana y nada, parce, nada".

Al principio, pensó que le había robado el joven. Como solución, llamó al número de regreso y le contestó una muchacha a quien le explicó lo ocurrido.

Desencajada, la joven bajó, habló con él y le mostró una fotografía, la cual presuntamente era la del joven al que había transportado.

"Dice ’ah, lo que pasa es que ése es mi hermano... y mi hermano murió hace cuatro días’", le dijo. "Yo no sabía ni cómo reaccionar, yo me quedé como pasmado", aseguró.

"Esa muchacha se puso a llorar", recuerda. "Tomó mi número, y lo guardó ahí", agrega.

Al

principio, pensó que le había robado el joven. Como solución, llamó al número de regreso y le contestó una muchacha a quien le explicó lo ocurrido.

"Esa muchacha se puso a llorar", recuerda. "Tomó mi número, y lo guardó ahí", agrega.