Detuvieron a Jeanine Áñez, la expresidenta de Bolivia: está acusada de sedición y terrorismo

13/03/2021 - 08:29 Mundo

En horas de la madrugada de este sábado, el ministro de Gobierno Eduardo Castillo, confirmó la detención de la expresidenta interina de Bolivia, Jeanine Áñez, como parte del caso “golpe de Estado”, el que se investiga el origen de la violencia surgida tras las presidenciales de 2019, en las que el expresidente Evo Morales fue acusado por la oposición de fraude electoral.

“Denuncio ante Bolivia y el mundo, que en un acto de abuso y persecución política el gobierno del MAS me ha mandado arrestar. Me acusa de haber participado en un golpe de estado que nunca ocurrió. Mis oraciones por Bolivia y por todos los bolivianos”, expresó Áñez en su perfil de Twitter minutos después de que se confirme su captura.

La expresidenta de facto de Bolivia está acusada por los delitos de sedición, terrorismo y conspiración.

El ministro de Justicia, Iván Lima Magne, señaló que la denuncia que abrió la investigación que provocó la detención, “se ha presentado contra la ex senadora Jeanine Áñez, no contra la ex presidenta”, por lo que “no está protegida por un juicio de responsabilidades”.