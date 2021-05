Roni Kaplan analizó lo que sucede en Jerusalén

12/05/2021 - 01:48 Mundo

“Israel optó todo tipo de medidas posibles para calmar la situación y evitar tensiones y violencia que es un peligro en esta época. Las medidas han sido respondidas, lamentablemente, por el lado palestino con más violencia y con más terrorismo”.

Quien se pronunció de esta manera en una entrevista con EL LIBERAL , es Roni Kaplan, portavoz de las Fuerzas de Defensa de Israel para la prensa internacional hispanoparlante y la prensa asiática.

“Hace varios días ya, manifestantes violentos incitados por el Hamas y la Autoridad Nacional Palestina generaron grandes disturbios en Jerusalén en esta época compleja”, añadió Kaplan.

“Los movimientos terroristas durante varios días llamaron a los palestinos a defender a Jerusalén. Esos mismos movimientos fueron los que no tuvieron ningún tipo de reparos en disparar cohetes en Jerusalén”.

“Lo que sucedió los días pasados en Jerusalén no tiene absolutamente nada que ver con un tema de libertad religiosa, sino simplemente tiene que ver con, en el mejor de los casos, romper la ley y en el peor de los casos, terrorismo. Israel ha hecho enormes esfuerzos para facilitar la libertad de culto de todas las confesiones, no solamente para los 13 millones de judíos que viven en Israel y alrededor del mundo, sino también para 2.6 mil millones de cristianos, entre ellos católicos, ortodoxos, protestantes, y también para 1.8 mil millones de musulmanes, sean ellos sunitas, chiitas o alauitas”, resaltó.

Aseguró que “desde la semana pasada, grupos violentos palestinos convirtieron al Monte del Templo en un campo de batalla. Usan la Mezquita de Al-Aqsa para almacenar piedras y armas para atacar israelíes”.

Contó que la “escalada de violencia, por parte de los palestinos también, sucede días después de que el presidente de la Autoridad Nacional Palestina, Mahmud Abás, anulara las elecciones de la Autoridad Nacional Palestina que no se celebraban desde el 2005. No estamos hablando aquí de una democracia, estamos hablando de un ente que no tiene elecciones desde hace unos dieciséis años. Se buscó, de alguna manera, la forma de desviar ese malestar público hacia Israel. Es más complejo todavía porque el principal rival de Mahmud Abás en las elecciones de la Autoridad Nacional Palestina era el propio Hamás, que son el gobierno en la Franja de Gaza desde el año 2005. Había como cierta sospecha, miedo de que sea Hamas el que llegara a ganar las elecciones y no solamente vaya a gobernar Franja de Gaza sino también en la zona de Judea y Samaria”.