VÍDEO: graban un OVNI mientras aterrizaba un avión

Los ovnis son uno de los misterios más debatidos a lo largo de la historia de la humanidad, por lo que este 2021 no podía ser la excepción en este sentido. De hecho, un argentino es protagonista de un video impactante que grabó en Colombia mientras aterrizaba un avión y que se viralizó rápidamente a través de las redes sociales, en especial en Twitter.

En el Aeropuerto Internacional El Dorado de Bogotá, el conductor de televisión argentino César Escola captó el momento en el cual un objeto volador no identificado pasó a una velocidad impactante por debajo de una aeronave que estaba a punto de bajar, aunque este suceso recién pudo ser percibido mediante la cámara lenta, ya que en la normal fue imposible detectarlo.

De acuerdo con lo expuesto por Escola, todo sucedió cuando se disponía a viajar hacia el departamento de Antioquia, por lo cual llegó hasta el aeropuerto de Bogotá, donde tuvo que esperar unos minutos ya subido en el avión, porque debían aterrizar otro par de aeronaves primero.

Fue entonces que, en medio de la espera, el conductor decidió sacar su nuevo teléfono celular para probar la cámara y registrar el momento con algunas fotos y videos.

El ovni se desplazó de un lado a otro de una manera espectacular, justo detrás del vehículo que se disponía a regresar a la pista. “Fíjense en la velocidad, porque mientras el avión casi que ni se mueve, éste pasa a una velocidad increíble”, describió el protagonista de la filmación que estuvo en todos los portales gracias a esta situación tan particular.

Más tarde, ante algunas acusaciones de que ello en realidad no había pasado y que se trataba simplemente de un montaje, Escola se defendió y aseguró que no era así porque "no hay necesidad" de hacerlo. Por último, manifestó que está dispuesto a entregarles la grabación original a las autoridades pertinentes para que expliquen de qué se trata todo en realidad.

