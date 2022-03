Ucrania denunció que Rusia atacó un refugio antibomba en donde había 400 personas

20/03/2022 - 09:32 Mundo

Autoridades de Ucrania dijeron hoy que un bombardeo ruso contra la sureña ciudad ucraniana de Mariupol alcanzó una escuela de arte donde estaban refugiadas unas 400 personas.



Se trata de la segunda vez en menos de una semana que autoridades de la asediada ciudad portuaria denuncian un ataque ruso contra un edificio que servía de refugio antibomba.



El miércoles pasado, una bomba destruyó un teatro de Mariupol donde había unos 1.300 civiles refugiados. Autoridades dijeron luego que 130 de ellos fueron rescatados, pero que muchos más podían haber quedado bajo los escombros.



Desde hace dos días que las autoridades locales no actualizan las cifras de rescatados del teatro. Rusia negó la acusación de haberlo bombardeado, y, en cambio, dijo que fue dinamitado por una milicia de extrema derecha ucraniana llamada Batallón Azov.



Mariupol, una estratégica ciudad ubicada sobre el mar de Azov, está sitiada por tropas rusas desde hace más de dos semanas. De 430.000 habitantes, no tiene luz, agua ni calefacción, y casi no hay alimentos ni medicamentos, según sus autoridades.



La Municipalidad de Mariupol ha informado que más de 2.300 personas han muerto en ataques desde el inicio de la invasión rusa, el 24 de febrero, y que muchas fueron enterradas en fosas comunes.



El presidente ucraniano, Voldimir Zelenski, dijo anoche en un video que el sitio de Mariupol pasará a la historia como un crimen de guerra cometido por el Ejército ruso.



“Hacer esto a una ciudad pacífica -lo que hicieron los ocupantes- es terrorismo que será recordado durante siglos venideros", dijo en un habitual mensaje nocturno a la nación.



Las autoridades de Mariupol dijeron hoy que 39.426 de sus residentes, casi el 10% de su población, lograron huir en la última semana en unos 8.000 vehículos a través de un corredor humanitario que va hacia la ciudad de Zaporiyia, pasando por Berdiansk.