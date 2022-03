Avanzan las negociaciones de paz y Rusia anuncia que reduce sus operaciones militares en Ucrania

29/03/2022 - 13:35 Mundo

El Gobierno ruso dijo que hubo progresos sobre la declaración de Ucrania como Estado neutral y que Kiev y Moscú acordaron renunciar a la vía militar para resolver la cuestión de Crimea, la península anexionada por Rusia, y el Donbass, la región del este de Ucrania que Moscú dice querer defender con su invasión.

El viceministro de Defensa ruso, Alexander Fomin, dijo que la reducción "radical" de operaciones militares en torno a Kiev y Chernigov buscaba "aumentar la confianza de cara a más conversaciones" tras más de un mes de hostilidades en Ucrania que han dejado miles de muertos y unos 10 millones de refugiados o desplazados.

En declaraciones a la prensa al término del diálogo en la ciudad turca de Estambul, el primero en persona en dos semanas, el viceministro Fomin agregó que la decisión se tomó porque "las negociaciones sobre un acuerdo de neutralidad y el estatuto no nuclear de Ucrania entran en una dimensión práctica".

El jefe de la delegación rusa, Vladimir Medinksi, dijo que las conversaciones fueron "constructivas" y que Ucrania había renunciado a sus aspiraciones de retomar Crimea, que Rusia se anexionó en 2014, y el Donbass, por la vía armada y declarado que "esto solo es posible mediante negociaciones".

Medinski dijo que, además de la desescalada militar, Rusia también propuso celebrar una reunión entre el presidente Vladimir Putin y su par ucraniano, Volodmir Zelenski, simultáneamente con la autenticación de un acuerdo de paz por los cancilleres de ambos países.

El negociador ucraniano David Arajamia, por su parte, presentó un detallado conjunto de propuestas con vistas a firmar un acuerdo de paz en virtud del cual su país renunciará a ingresar a la OTAN, la alianza militar que lidera Estados Unidos, y permanecerá neutral, tal como exige Moscú.

Arajamia reiteró que Ucrania quiere que varios países, entre ellos la propia Rusia, Estados Unidos, Reino Unido, Francia, China, Turquía y Polonia, sean garantes del acuerdo de paz definitivo, que los obligará a prestar ayuda militar a Ucrania en caso de un ataque exterior, luego de un máximo de tres días de consultas.

El negociador ucraniano confirmó que las garantías de seguridad que pide Ucrania no se aplicarán a Crimea ni a la parte del Donbass donde separatistas han proclamado "repúblicas populares" cuya independencia fue reconocida por Rusia días antes invadir Ucrania, el 24 de febrero, informó la agencia de noticias rusa Sputnik.

Arajamia dijo que Ucrania deseaba discutir la soberanía de Crimea y el Donbass durante un período de 15 años de negociaciones con Rusia, porque ambas partes habían acordado que esas cuestiones se resolverán por la vía diplomática, no por las armas.

Las propuestas de Ucrania, sobre todo la referida a su neutralidad, constituyen un fuerte revés geopolítico para Estados Unidos, que desde 2008 impulsa el ingreso del país a la OTAN, que además ha suministrado toneladas de armas al Ejército ucraniano y adiestramiento a sus fuerzas armadas.

El secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, dijo que dudaba de la "seriedad" de Rusia en las conversaciones de paz con Ucrania y que prefería que fueran esos dos países los que hicieran valoraciones sobre la marcha de las negociaciones.

"No he visto nada que sugiera que se esté avanzando de manera efectiva, porque no hemos visto señales de una seriedad real" por parte de Rusia, dijo Blinken en una conferencia de prensa en Marruecos.

En Ucrania, el Gobierno no hizo declaraciones tras las negociaciones en Turquía.

El Ejército ucraniano sí dijo haber notado repliegues militares rusos en los alrededores de Kiev y Chernogiv, unos 150 kilómetros al noreste de la capital.

El canciller turco, Mevlut Cavusoglu, dijo que las negociaciones de hoy habían arrojado los "avances más significativos" en el plano diplomático desde que comenzó la guerra, y que las partes habían llegado a "consensos y entendimientos mutuos" en algunos de las cuestiones más importantes.

Agregó que las conversaciones en Estambul, que no continuará mañana, como estaba previsto, se seguirán de un encuentro entre los cancilleres de los países enfrentados en una fecha no especificada, y que una reunión entre Putin y Zelenski también estaba "en agenda".

Putin ha dicho que el otro gran objetivo de la ofensiva en Ucrania, además de conseguir su neutralidad, es proteger del Ejército ucraniano a los habitantes de las dos provincias separatistas del Donbass, Lugansk y Donetsk, donde más de 14.000 personas han muerto en ocho años de combates.

Antes de las conversaciones en Turquía, el fin de semana, Zelenski se manifestó dispuesto a aceptar la neutralidad de Ucrania y a considerar un compromiso respecto al Donbass, lo que había generado expectativas de cara a la nueva ronda de diálogo y alzas en los mercados.

Conocido el resultado de las negociaciones en Estambul, las bolsas europeas ganaron aún más terreno en una jornada que ya había empezado al alza, el precio internacional del petróleo cayó un 5% y el rublo, la moneda rusa, se valorizó un 10%.

De todo modos, anoche advirtió que la "guerra despiadada" continuaba y que Ucrania tenía que seguir peleando.

De hecho, justo cuando los negociadores se reunían en Turquía, un ataque ruso alcanzó la sede del Gobierno de una provincia del sur de Ucrania en la ciudad portuaria de Mikolaiv, sobre el mar Negro, cerca de Odesa, el principal puerto del país.

Zelenski dijo que siete personas murieron y 22 resultaron heridas en el bombardeo en Mikolaiv, capital de la provincia del mismo nombre.

El gobernador provincial, Vitaliy Kim, publicó una foto del edificio de nueve pisos con un enorme agujero en el centro de la fachada.

La ONU dijo ayer que ya pudo confirmar al menos 1.151 civiles muertos en Ucrania por la invasión rusa.

Unos 3,87 millones de ucranianos huyeron al extranjero por la guerra y unos 6,5 millones dejaron sus hogares para asentarse en otras partes de Ucrania, según la ONU.

La Cruz Roja dijo hoy que 18 millones de personas necesitarán ayuda humanitaria en Ucrania.