La policía británica detuvo a activistas antimonárquicos que realizaban protestas contra la coronación de Carlos III

06/05/2023 - 10:09 Mundo

El líder del principal movimiento republicano del Reino Unido y otros activistas antimonárquicos fueron detenidos hoy por la policía cuando se manifestaban en el centro de Londres en contra de la coronación del rey Carlos III y su esposa Camila.



Graham Smith, director ejecutivo de Republic, fue arrestado junto a otras cinco personas cuando estaban descargando pancartas de una camioneta con la leyenda "no es mi rey", publicaron medios locales y denunció la propia organización.



"Estaban recogiendo las pancartas y llevándolas cuando la policía los detuvo", comentó Harry Stratton, también miembro de Republic, que llegó en el momento en que Smith y los demás eran detenidos.



"Los muchachos preguntaron por qué y les dijeron: eso te lo diremos una vez que hayamos registrado el vehículo. Fue entonces cuando arrestaron a seis organizadores. Les preguntamos por qué motivo habían sido arrestados, pero no respondieron. Es una sorpresa, ya que habíamos tenido varias reuniones con la policía", añadió en declaraciones al diario The Guardian.



La detención se produjo cuando cientos de manifestantes se habían reunido en la plaza de Trafalgar con banderas y camisetas amarillas para destacar su oposición a la coronación del monarca.



La organización Action Storm, también antimonárquica, difundió panfletos en los que se lee "Es tiempo de cambiar" y cuestionó si una familia real "no elegida, anticuada y colonizadora" representa los valores de los británicos.



Este grupo propone la elección de un jefe de Estado en lugar de mantener la monarquía, alegando que esto permitiría "una nueva identidad adecuada" para el Reino Unido en el siglo XXI.



"Hice un juramento de lealtad a la democracia. Él no es mi rey", rezó uno de sus carteles, mientras que otro, con un tono más humorístico, aseguró que la situación es "la peor temporada de Juego de Tronos".



Uno de los manifestantes sostuvo una pancarta que denuncia que el 20% de la población del Reino Unido vive en la pobreza, mientras que se gastaron unas 100 millones de libras (unos 126 millones de dólares) de dinero público en la coronación de "un multimillonario no electo".



Una joven londinense, que se identificó como Freya, expresó a Télam que la protesta sirve "para la gente pueda ver lo antidemocrático que es la coronación" y aseguró que la coronación de Carlos tendrá un impacto en la percepción pública contra la monarquía.



“Creo que definitivamente está teniendo más debate este tema”, aseguró



Una veintena de miembros del grupo ecologista "Just Stop Oil" fueron asimismo detenidos y esposados en la zona.



Esto "es algo que esperaríamos ver en Moscú, no en Londres", denunció Yasmine Ahmed, responsable de la ONG Human Rights Watch.



"Las protestas pacíficas permiten pedir cuentas a quienes están en el poder, algo a lo que el gobierno británico parece ser cada vez más reacio", agregó en referencia a una nueva ley aprobada urgentemente esta semana, que concede mayores poderes a la policía contra las protestas.



La policía metropolitana de Londres había tuiteado a principios de semana que tendría una "tolerancia extremadamente baja" con quienes trataran de "socavar" la jornada.



Según la nueva Ley de Orden Público, los manifestantes que tengan un objeto con la intención de utilizarlo para "bloquear" podrán ser multados, y los que bloqueen calles podrán ser condenados con hasta 12 meses de prisión.



En ese contexto, las fuerzas de seguridad realizaron hoy un fuerte dispositivo, con más de 10.000 agentes desplegados en las calles de la capital británica.



La policía y otros organismos de seguridad estuvieron presentes en grandes números a lo largo de las rutas de la procesión y en las áreas donde se concentró la multitud.



Las autoridades también se encargaron de coordinar el transporte y el acceso a los sitios designados para ver la ceremonia.



Se establecieron rutas y puntos de entrada específicos para garantizar que los asistentes pudieran llegar de manera segura y sin obstrucciones.



Además, se emitieron guías detalladas y mapas de las rutas y los sitios donde estaban las pantallas que trasmitieron la ceremonia en vivo.