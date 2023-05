Estuvo "muerto" 20 minutos, y cuando revivió detalló cómo es el "más allá"

07/05/2023 - 09:42 Mundo

Zack Clements, un joven deportista de 17 años de Texas, Estados Unidos, estuvo muerto durante 20 minutos, volvió y contó qué es lo que hay después de la muerte.

El joven estaba jugando un partido de fútbol cuando de repente cayó al suelo. Sus compañeros intentaron reanimarlo, pero la situación era muy complicada.

Lo llevaron en ambulancia al Centro Médico más cercano, pero cuando los médicos se reunieron con los padres de Zack le dieron la peor noticia: su hijo tenía 20 minutos de fallecido tras sufrir trauma cardiaco debido a un problema en el ritmo de los latidos del corazón. Cuando revivió, describió algo realmente desconcertante para los seres humanos: vamos a vivir para siempre después de morir.

El testimonio de Zack Clements confirmaría que existe la vida después de la muerte. De acuerdo a las declaraciones del muchacho, un hombre con barba espesa, ojos azules, pelo largo y rizado se acercó a él durante aquellos minutos en los cuales su cuerpo no tenía signos vitales.

“Puso su mano en mi hombro y me dijo que todo iba a ir bien. Me hizo sentir como si alguien estuviese cuidándome”, confesó emocionado el estudiante oriundo de Texas, Estados Unidos.

Esta experiencia cambió la vida de Zack, quien afirma ahora es una persona mucho más fuerte, y no le importa las críticas que reciba su historia. “La gente puede discutir la ciencia y la lógica, pero no puede discutir la experiencia personal de alguien”, argumenta su padre. Zack no sabe si fue Dios, San Pedro o algún pariente lejano, lo cierto es que según él vivió esta experiencia y afirma que hay ‘vida después de la muerte’.