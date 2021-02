Sobre las parejas

28/02/2021 - 00:02 Opinión

Es conocido –o debiera serlo- que en el mundo de las parejas saludables deben existir un mínimo de tres espacios: el mío, el tuyo y el nuestro. La existencia de esos tres espacios es, sin dudas, una de las garantías que tiene una pareja para mantenerse de manera satisfactoria, constructiva y en movimiento positivo. Esto, lo señalemos, incluye una obviedad previa: debe haber una capacidad optimizada de comunicar. Esto lo olvidamos con frecuencia, no es que la pareja hable, sino que adquiera, desarrolle y potencia la capacidad de comunicar. Esta capacidad es sustento, definitivamente, de una pareja que es saludable. Aunque, valga decirlo, existen muchas parejas estables que se mantienen a pesar de sus severos problemas de comunicación, tanto los de siempre como aquellos que surgen en algún momento para alguno de los miembros de la misma o, como la pandemia nos mostró por una crisis que podíamos prever. Pero, aunque no lo queramos decir, lo sabemos, que dos personas mantengan una pareja con vicios en la comunicación no es una pareja saludable.

Pero volvamos, un momento, a esos tres espacios: el mío, el tuyo y el nuestro. Obviamente esos espacios excluyen ciertas cosas: la violencia, los celos, la inseguridad, la posesión en todas y cada una de sus facetas. Que son, en algunos, lamentables estados que naturalizamos. Un ejemplo para precisar: los celos es un vicio en la vida de parejas, no es, por más que canciones o dichos populares lo afirmen, un signo de ningún amor. Los celos no forman parte de una condición que deberíamos tolerar como normal.

Volviendo a nuestra idea, sugerimos que cada uno de los tres espacios debe conservar tres elementos esenciales:

a- Deben existir en sí mismo. No es una ficción que nos contamos o contamos para responder a un nuevo paradigma moderno de parejas. Existe porque lo decidimos, lo pensamos, lo sentimos y lo realizamos. No es como un hobby que los jubilados quieren aprender porque no saben qué hacer. No es algo que existe porque tienen entidad en sí mismo. No es una obligación contractual. Es, simplemente, un compromiso real con uno mismo primero. Los espacios existen porque nuestra claridad en el autoconocimiento, en la autoestima y en la asertividad son concretas y reales.

b- Deben ser comunicables: no es algo que el “otro y uno” sabemos sin palabras, sino que se habla, que se cuenta, que se sabe exactamente y por lo tanto forma parte del diálogo. Se insiste mucho con la cuestión que una imagen vale mil palabras; pero nos olvidamos que nuestras mejores obras de la literatura han utilizado mil palabras y con ello han generado emoción, sentimientos y mucha acción. Así que comunicar no es un tema menor, implica una dedicación específica hacia el otro a quien le debemos trasmitir con palabras (“mil” para empezar esos espacios).

c- Deben contener las tres “c” esenciales para los actos humanos compartidos: comprendidas, consentidas y comprometidas. Señalo que no son “toleradas”, sino consentidas como tales. No digo escuchadas, sino comprendidas y son comprometidas, no soportadas. Estamos hablando que la esfera cognitiva, emocional y volitiva dan un “sí”. Esto es lo que las transforma en un seguro para la pareja.

Agreguemos un detalle fundamental y que solemos olvidar, cuando nos conviene: nada está en el bronce, todo se puede rever. Esto lejos de ser una amenaza es la base del futuro. Obviamente volvemos al inicio: la comunicación fluye, no como sentencias, ni expresiones vacías, sino como proceso asertivo. ¡Oh!, sorpresa, si nos comunicamos bien, la pareja tiene los recursos fundamentales para que esos espacios sean la fuente de la juventud de ellos. El error es creer que eso es fácil y que está adquirido. Necesita permanentemente de la disponibilidad, de la asertividad, de la ternura y de la constancia que, como decía Leonardo, “no está en comenzar, sino en perseverar”, mientras sirva. Porque, quizás, como cantaba Vinicius de Moraes, el amor sería bueno que “que no sea inmortal, puesto que es llama/Pero que sea infinito mientras dure.”