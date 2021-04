Marcá la cancha !!

22/04/2021 - 14:14 Opinión

Una Argentina variopinta construyó Nación. Las acentuaciones socio-políticas y los múltiples rasgos étnicos- culturales son parte del acervo identitario. Todo ello conforman tradición: unitarios y federales, centralismo porteño y marginalidades mediterráneas, la gran pampa húmeda y la aridez patagónica o la sequedad norteña, las migraciones europeizadas y las etnias locales con cabecitas negras, la macro-economía portuaria y las frágiles zonas del interior, etc.

Cualquier argentino se reconoce en este escenario y convive con ello. Se trata de multiplicidades tensionales que movilizan la historia nacional. Sin embargo, ello no significa que sea un horizonte patrio de igualdades, inclusiones y justicias.

Anteriormente, este juego de oposiciones se sostenía sobre todo en el terreno de las ideas. Ideogramas configurantes de sistemas públicos construidos en los ámbitos de las élites culturosas y políticas. Destino nacional dejado en manos de minorías selectas y con la explicitación de una voluntad mayoritaria popular resignada o negada. Naturalización de conducción justificada ya desde los albores griegos en sus teorías políticas.

Sin embargo, con el correr del tiempo, emergieron con fuerza nuevos sujetos actuantes incómodos en aquel espacio político de las ideas aterrizadas que configuraban mundo clásico y estable. Varones y mujeres, pueblos y grupos explotaron desde sus subjetividades sociales e intereses económicos propios. Así el mundo de la idea-logia conservadora colisionó con las pluri-realidades; y los iluminados artífices de un dominio único y a favor de unos pocos tropiezan con los muchos en exclusión de la mesa posibilitante.

Se instala entonces una cosmovisión donde las ideas se confrontan con cuerpos, y los idearios estrechos se la tienen que ver con las luchas, anhelos y proyectos populares. Un escenario político nuevo que distingue diversidad de sujetos colectivos y evidencia con claridad las pugnas en el juego de poder. En este sentido, no se trata de apostar por un sincretismo ni por la absorción de uno en el otro. La amistad política no escapa del conflicto sino que se logra en el conflicto llevando a las polaridades en pugna a un plano superior de unidad (cf. SS. Francisco. “Fratelli Tutti” 244-245. Asís, Octubre 2020).

En este paradigma emergente, lo novedoso es que la patria ya no se la dibuja en los salones de tertulias exclusivas y artilugios porteños; ella camina en los barrios populares, en los conglomerados urbanos, en las ciudades del interior, en las regiones ignoradas del norte y sur argentino.

De esta manera, la construcción de país se ha democratizado; aunque todavía a no suficientemente popularizado. Al respecto, el papa Francisco afirma: «Aunque molesten, aunque algunos pensadores no sepan cómo clasificarlos, hay que tener la valentía de reconocer que sin ellos la democracia se atrofia, se convierte en un nominalismo, una formalidad, pierde representatividad, se va desencarnando porque deja afuera al pueblo en su lucha cotidiana por la dignidad, en la construcción de su destino» (cf. SS. Francisco. “Fratelli Tutti” 169. Asís, Octubre 2020).

Aún falta mantener con ahínco y convicción la inclinación de las pulseadas de poder político en favor del pueblo. Evadir las fuerzas divergentes que operan en oposición es ingenuidad social, diluir la confrontación es parálisis política e ignorar las cosmovisiones ideológicas contrarias tras pretendidos diálogos con sus gestores es temerario. El modelo de país inclusivo, federal y popular no debe estar en consideración. No hay lugar para ello.

Se trata de una significatividad ética-política donde «la amistad social no implica solamente el acercamiento entre grupos sociales distanciados a partir de algún período conflictivo de la historia, sino también la búsqueda de un reencuentro con los sectores más empobrecidos y vulnerables para que puedan sentirse los principales protagonistas del destino de su nación» (cf. SS. Francisco. “Fratelli Tutti” 233. Asís, Octubre 2020).

Por todo ello, nada más oportuno la expresión cotidiana que hoy toma relevancia: “Marca la cancha”. No todo da lo mismo!! Los límites diferencian el estilo y la gestión militante; a la vez que alertan. No se construye patria contrario al común bien argentino y no se puede avanzar demoliendo la dignidad y esperanza de los pobres de la Nación.