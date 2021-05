Donar órganos salva vidas

29/05/2021 - 23:14 Opinión

Por Dr. Oscar Imventarza

Jefe de Trasplante Hepático Hospital Argerich y jefe de Trasplante Hepático Hospital Garrahan

Cada 30 de mayo se celebra el Día Nacional de la Donación de Órganos, con el objetivo de agradecer a los donantes que hacen posible el milagro de salvar vidas y para homenajear a los profesionales que realizan esta actividad. Este día se celebra en conmemoración del nacimiento del hijo de la primera paciente que dio a luz después de haber recibido un trasplante hepático en un hospital público.

La realidad es que las personas van tomando más conciencia de que cumplimos un rol en cada etapa de nuestra vida: nacemos, crecemos y un día nos morimos; ese día también existe la posibilidad de donar los órganos y así poder ayudar a otras personas que están esperando en una lista de espera.

Es decir que en ese momento de nuestras vidas podemos ayudar a otros con este acto altruista y en caso de necesidad otras familias nos podrán ayudar a nosotros o a alguno de nuestros familiares a salvarle la vida y darle una segunda oportunidad. Lo que debemos comprender y saber es que, con los avances de la medicina y el aumento de la expectativa de vida, es que todos tenemos más chances de ser potenciales receptores de un órgano a ser un potencial donante.

El trasplante de órganos es el único y último recurso que tenemos en la medicina actual para poder salvar en algunas circunstancias a nuestros pacientes.

Es necesario un poco de historia de la trasplantología para conocer quienes nos permitieron avanzar en este camino.

El primer trasplante renal con éxito lo realizó Joseph Murray en Boston, USA en 1954 entre gemelos idénticos. Durante la década de los cincuenta se avanzó en la investigación en inmunología, siendo en 1958, en Boston, donde se realizó un trasplante utilizando dosis de inmunosupresores.

En 1963 Thomas Starzl realizó el primer trasplante de hígado en Denver, Colorado USA y en 1967 Christian Barnard en Ciudad del Cabo en Sudáfrica, realizó el primer trasplante cardíaco.

La trasplantología pudo establecerse como una terapéutica aceptada internacionalmente y con resultados aceptables recién 20 años más tarde. Como ejemplo el N.I.H. (Instituto Nacional de Salud de USA) dio la aprobación para realizar trasplante hepático en forma rutinaria luego de un consenso en junio de 1983.

El Dr. Thomas Starzl fue uno de los principales pioneros, quien lideró en el establecimiento de la utilidad clínica de la ciclosporina en 1982 y del tacrolimus en 1991(que son las drogas inmunosupresoras que cambiaron los resultados de los trasplantes). El Instituto de Información Científica publicó en 1999 que documenta que los trabajos de Starzl habían sido citados más que cualquier otro investigador del mundo. Entre 1981 y junio de 1998, fue citado 26.456 veces. Además, fue nombrado una de las personas más importantes del Milenio, ocupando el puesto 213, según los autores de “1.000 años, 1.000 personas: Ranking the Men and Women Who Shaped the Millennium “ (Kodansha America)”

Tuve el honor y el privilegio de haber formado parte de su equipo comenzando como becario de investigación hasta llegar a Profesor adjunto en su servicio entre 1987 y 1992 en Pittsburgh, Pensilvania USA.

Regrese a la Argentina y junto con un equipo de profesionales realizamos en el Hospital Nacional de Pediatría J.P. Garrahan el primer el primer trasplante de hígado en un Hospital público en nuestro país a fines de noviembre de 1992. Posteriormente en 1995 en el Hospital Cosme Argerich también realizamos el primer transplante hepático para adultos dando la posibilidad e igualdad de derechos a todos los pacientes que tengan o no cobertura social.

Hemos realizado alrededor de 1500 trasplantes hepáticos entre ambas instituciones brindándole una segunda oportunidad a cada uno de los pacientes. Nada de esto hubiera sido posible sin el incansable esfuerzo de los profesionales y mucho menos aún sin los donantes.

Ayúdenos a concientizar. DONAR ORGANOS SALVA VIDAS. l