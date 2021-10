Quiero ser feliz, pero no sé cómo

03/10/2021 - 00:54 Opinión

“Quiero ser feliz. ¿Qué tengo que hacer?”. Esta es una cuestión que me han planteado muchas veces. Mi respuesta encierra otra pregunta: “¿Sos un dador o una dadora?”. Una de las actitudes que más gratificación nos puede dar es la de dar a otros desinteresadamente. ¿Y por qué yo tengo que darles algo a los demás?, tal vez pienses. Porque hay alguien a quien le falta algo.

Lo admitamos o no, a todos nos falta algo. Para algunos se trata de dinero, mientras que para otros puede ser salud, paz, amor o alegría. Todos tenemos alguna carencia y buscamos satisfacerla de algún modo. Pero podemos hacerlo de manera positiva o negativa.

Alguien que bebe mucho alcohol, por lo general tiene una carencia o un vacío en su interior que llamaremos A. Pero, si para llenar eso, recurre a B, jamás logrará su objetivo. ¿Por qué? Porque A se suple con A, no con B. Alguien que perdió su trabajo y está atravesando un dolor emocional profundo, aunque el médico le receta una pastilla para dormir, no logrará satisfacer su necesidad de hablar de lo sucedido y ser escuchado.

Todos los humanos tenemos estas dos necesidades básicas: a. autoestima, que es una necesidad psicológica y b. intimidad, que es una necesidad espiritual.

Entonces, aunque tengamos familia, amigos, trabajo y bienes materiales y los disfrutemos, si no satisfacemos estas dos necesidades, continuarán llamando nuestra atención desde nuestro interior para que nos ocupemos de ellas. Veamos ahora ada una de estas necesidades en detalle:

Autoestima

Se trata de la necesidad de ser valorados a través de la mirada, la escucha atenta, la caricia emocional y el respeto. Esto significa que anhelamos ser tenidos en cuenta. Este deseo nace en la niñez y son los padres los encargados de satisfacerlo.

Pero, si esto no sucede, la persona crecerá con un agujero emocional en el corazón que lo llevará a buscar el reconocimiento externo de la gente.

Intimidad

Se trata de la necesidad de abrir el corazón a alguna persona y que ese otro, a su vez, nos abra su corazón. Aunque nos sintamos emocionalmente fuertes, todos queremos conectar con los demás. Es de este modo que se establecen los vínculos que nos ayudan a conocernos mutuamente en un espacio seguro.

Esto es lo que se conoce como amor, algo que todos perseguimos, incluso sin darnos cuenta. Para resumir, si me falta A, porque no me valoraron adecuadamente, procuraré llenar ese vacío con B en sus distintas versiones: adicciones, dinero, amigos que no me convienen, juego, compras compulsivas, exceso de comida o trabajo, etc. Pero, cuanto más consuma B, más me alejaré del verdadero problema que tengo: que me falta A y debo suplirlo con A.

Solo cuando reconocemos uestras necesidades básicas, logramos cubrirlas de manera adecuada, lo cual nos permite ser felices, aun cuando nuestras circunstancias no sean perfectas. La verdadera fuente de la felicidad no se halla en el afuera, sino en nuestro interior. Allí podemos encontrar todo lo que necesitamos. l