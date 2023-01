01/01/2023 - 17:16 Opinión

Hace unos días intercambié un mensaje con una militante y dirigente política de nuestro país. En pocas palabras la consigna fue clara: el próximo año será de definiciones, hay que pelear para que a nadie le falte el trabajo, transmitir alegría, depositar confianza y mantener la esperanza en la militancia política de todos los días.

Aprovechando las fiestas también hice llamados a otras personas, algunos quedaron en los saludos tradicionales de la época y otros tuvieron un diálogo más político, que dejando de lado las generales de la ley, desembocaron casualmente en el mismo espíritu: no claudicar y mantener la esperanza.

Con los que hablé son militantes y dirigentes, pero también la palabra llegó de parte de colegas, algún que otro docente, vecinos de mi barrio en Mar del Plata y amigos de toda la vida. Eso me lleva a una aclaración, no se trata de la esperanza depositada en una expresión partidaria -solamente- sino en la construcción de objetivos comunes que fortalecen la justicia social en todas sus formas, orientando los entusiasmos y las voluntades. Algo más allá.

Y esa reiteración de la esperanza me llevó a la Encíclica Fratelli Tutti, la tercera de Francisco en lo que va de su Pontificado. En el primer capítulo en el que entre otras cosas aborda la experiencia social de la pandemia y afirma que “fuimos capaces de reconocer cómo nuestras vidas están tejidas y sostenidas por personas comunes que, sin lugar a dudas, escribieron los acontecimientos decisivos de nuestra historia compartida”, el Papa concluye citando a la esperanza y dice: “La esperanza es audaz, sabe mirar más allá de la comodidad personal, de las pequeñas seguridades y compensaciones que estrechan el horizonte, para abrirse a grandes ideales que hacen la vida más bella y digna.”

Mantener la esperanza, entonces, no es apostar al azar ni prender una vela esperando que algo ocurra. Más bien es arremangarse, hacerse cargo de la época y no dejar que claudique. De esto hablan militantes y no militantes, que en síntesis todos y todas resultan ser comprometidos en el presente y la piensan con el pueblo adentro, porque haciendo referencia a Francisco también, nadie se salva solo.

Los ejemplos están a la luz del día. Trabajar e insistir en esa esperanza permitió a las Abuelas de Plaza de Mayo encontrar recientemente dos nuevos nietos apropiados que recuperaron su identidad después de años de búsqueda, y este antecedente nos da fuerza para continuar en ese camino.

Se trabaja, se milita, se proyecta, y se mantiene la esperanza. La esperanza sabe mirar más allá de la comodidad personal, e invita a pensar en nosotros más allá de nuestro presente, cultivar la esperanza es un acto colectivo.

Y no es casual que varias voces de sectores diversos apuesten a este concepto desde una mirada activa, porque tener esperanza no es lo mismo que mantenerla. Para que no se apague hay que seguir en marcha siempre y ese trabajo nos vuelve a enamorar del camino elegido y construido.

La interpretación de la época, la compresión histórica, el compromiso social y político, se alimenta de ella y la adopta como hilo conductor para mirar más allá, como actitud audaz, sin dejar al azar lo que nos corresponde por responsabilidad.

El año nuevo nos encuentra colectivamente en el desafío de mantener y ordenar la esperanza para que el futuro no sea algo que vendrá sino un horizonte a construir.