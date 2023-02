Guerra Rusia vs. Ucrania: la invasión que cambió al mundo

25/02/2023 - 12:24 Opinión

Por Mookie Tenembaum es analista en geopolítica, filósofo y abogado especializado en antropología de la Universidad Temple de Filadelfia.

Lección uno: Rusia no es imbatible

Desde la Segunda Guerra Mundial, cuando el Ejército Rojo derrotó a la Blitzkrieg Nazi, se creía que las fuerzas que comandaba Moscú eran invencibles. Las derrotas fueron excepcionales y tras la guerra en Afganistán en 1991, el Kremlin salió airoso de sus principales aventuras militares.





Esos éxitos abonaban la teoría tramada entre Beijing y Moscú: Occidente declinaba en economía y defensa, por lo tanto, la democracia fuerte generaba sociedades débiles. Sin embargo, los alardes militares y tecnológicos no se vieron en el campo de batalla. Las fuerzas armadas rusas decepcionaron en Ucrania y la tecnología desplegada hasta el momento está fuera de época.





El pensamiento dominante estima que en una contienda con fuerzas comparables y sin armas de destrucción masiva, una victoria rusa sería poco probable.





La performance del conflicto subraya un detalle sobre la inferioridad. Ucranianos con poco entrenamiento pueden usar la tecnología militar de la OTAN eficientemente. La alianza logró, para los soldados, algo similar a lo que Steve Jobs alcanzó con los teléfonos inteligentes: un producto superior y fácil de usar. La destrucción creativa aplastó al planeamiento centralizado.





Lección dos: la democracia retrocedió

Quienes ven una revitalización del liberalismo frente a las autocracias pierden de vista que ahora volvió la censura a Occidente. El caso paradigmático es que un español o un francés pueden consumir todo el contenido neonazi que quieran, pero no pueden acceder a propaganda de medios estatales rusos.





Russia Today o Sputnik no son luminarias periodísticas, pero un pilar de las sociedades abiertas está en el libre flujo de ideas. Ahora, esa propaganda es ilegal y está prohibida en varios países europeos, incluyendo a los liberales Países Bajos, entre otros. Europa se entregó a la censura rompiendo con una tradición histórica de tolerancia.





La lección tres interpela a la humanidad y es la más preocupante

Esta es la tercera vez que sabemos sobre la movilización de cabezas nucleares para uso sobre población civil. La primera fue en la crisis de los misiles cubanos en 1962, en la que el Kremlin era un cuerpo colegiado y no primaba una única voluntad.

La segunda es la guerra de Yom Kippur en 1973, en que la democracia israelí vio su supervivencia amenazada y se preparó para lo peor. Sin embargo, en 2023, en el Kremlin hay un sólo hombre y todo lo decide Vladimir Putin. No hay límites, no hay oposición, no se conocen otros liderazgos moderados.

Sólo la voluntad del mandamás ruso alcanza para que el terror nuclear detone la civilización como la conocemos. El mundo nunca estuvo tan cerca de un ataque nuclear sobre civiles desde 1945. Sus consecuencias serían retrasos económicos, sociales y políticos sin precedentes. Las cosas como son.





