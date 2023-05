Cómo proteger tu información personal en el celular y evitar el robo de tu línea

12/05/2023 - 19:54 Opinión

Por el Ing. Pablo Rodríguez Romeo

Hoy en día, el celular se ha convertido en una herramienta fundamental en nuestras vidas; en ella almacenamos una gran cantidad de información personal y confidencial. Sin embargo, también es cierto que el robo de líneas se ha vuelto muy común, y esto puede poner en riesgo toda la información que tenemos allí almacenada. Por eso, es importante recordar algunos consejos para proteger la información personal y evitar problemas mayores.



En primer lugar, es importante saber cómo funciona el robo de líneas de celular, también conocido como SIM Swapping. Básicamente, un delincuente solicita un nuevo chip a la compañía de celular haciéndose pasar por el propietario de la línea, y luego lo instala en un nuevo dispositivo, configurando así todos los datos y accesos que antes estaban en el dispositivo original. De esta manera, puede acceder a toda la información personal, incluyendo correos electrónicos, redes sociales, chats, billeteras virtuales y mucho más.



Pero también, ocurre que no es necesario robar una línea para acceder a los datos, cuentas, contactos de los dispositivos, etc. A partir de técnicas de ingeniaría social o phishing, el usuario es engañado y fruto de ese engaño brinda credenciales de acceso que luego son utilizadas por los delincuentes para estafar a otras personas o contactos de nuestros dispositivos. Generalmente, este tipo de engaño en las cuentas de Whatsapp.



Entonces, sea por el canal que fuera, ¿cómo podemos proteger nuestra información y evitar que accedan a ella? Aquí comparto algunos consejos:



1. Configurar una clave numérica o patrón de bloqueo en el dispositivo: Esto es fundamental para evitar que un delincuente pueda acceder fácilmente a la información en caso de que te roben la línea. Además, asegurate de que la clave sea difícil de adivinar, y cambiarla regularmente.



2. Configurar el segundo factor de autenticación en las aplicaciones: Muchas de ellas, como el correo electrónico, el home banking, o incluso Whatsapp, permiten configurar este segundo factor de autenticación, esto es una clave o código que se envía al celular de manera periódica o cuando se está produciendo un intento de acceso extraño. Esto ayuda a aumentar la seguridad y a prevenir el acceso no autorizado a las cuentas.



3. Evitar utilizar el SMS como medio para recuperar las contraseñas: Como ya he mencionado, el robo de la línea permite que un delincuente pueda acceder a los mensajes de texto y, por lo tanto, a los códigos de verificación que se envían por SMS para recuperar las contraseñas. En su lugar, utilizar el correo electrónico o configurar otro número de celular como destino de los mensajes de autorización.



4. Darle a los datos personales la importancia que merecen: A menudo, compartimos información personal en línea sin darnos cuenta de los riesgos que esto implica. Es importante en este sentido, conocer las políticas de privacidad de las aplicaciones y servicios que utilizas para evitar compartir información sensible como tu número de documento o tus contraseñas.



5. Verificar regularmente el estado de tu línea: Si notas que tu línea está inhabilitada o que alguien ha tomado el control de tus cuentas, contactá inmediatamente a la compañía de celular y solicitá la cancelación de tu línea.



Como conclusión, es fundamental proteger la información personal en el celular para prevenir el acceso no autorizado a tus cuentas y datos, ya sea en el caso de que te roben la línea o que seas víctima de un engaño y tomen control de tus aplicaciones. Así, aumentarás la seguridad de tus dispositivos y mantendrás tus datos personales a salvo.

Fuente: Télam