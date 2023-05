Todos necesitamos ser aceptados

28/05/2023 - 04:31 Opinión

Las relaciones interpersonales que tenemos con las personas de nuestro círculo íntimo son lo que se conoce como “madrigueras de aceptación”. ¿Qué significa esto? Que allí recibimos aceptación y una mirada que nos nutre y nos brinda la fuerza para salir al mundo.

Todos, seamos conscientes o no, necesitamos ser aceptados. Cuando entendemos esto, somos capaces de valorarnos y valorar a los demás y de transformarnos en personas nutritivas que ayudan a otros a alcanzar su mejor versión. Aquel que posee la capacidad de señalarle a una persona algo bueno de sí misma hace que esta sea consciente de su propio valor.

Mucha gente vive buscando la aceptación de los demás. Es decir, que busca agradar, sin darse cuenta de que así está perdiendo su valor. Pero, cuando no nos enfocamos en la opinión ajena, sino en nuestros puntos fuertes, en eso que tenemos de bueno, somos impactados y, conscientes de nuestro valor, comenzamos a brillar.

Cuando somos conscientes de cuánto valemos y cuánto valen los demás, por el solo hecho de ser humanos, nos llevamos mejor y podemos disfrutarnos unos a otros. Una excelente forma de disfrutar de otros es comunicándonos con ellos. Hoy te animo a hablarles a tu pareja, a tus hijos, a tus amistades, a tus padres. Encontrá algo positivo en cada uno y decíselo. “Sos una persona muy especial por esto y por esto… y te lo quería decir”… una frase tan sencilla como esa puede obrar maravillas en la estima de cualquier persona. Repito: todos necesitamos (y anhelamos) ser aceptados. Por supuesto, no todo el mundo nos va a aceptar. Siempre habrá alguien que no nos quiera o a quien no le gustemos. Eso es parte de la vida y haríamos bien en tenerlo presente.

Pero, si contamos con el afecto y la valoración de nosotros mismos y de aquellos que nos rodean a diario, que son nuestras madrigueras de aceptación, lo que otros piensen no nos afectará demasiado. Valorémonos y démosle el mismo valor a nuestra familia, a nuestros amigos, a nuestros compañeros e, incluso, a quienes no conocemos.

Ahora, ¿de qué sirve que la gente nos quiera si no contamos con la aceptación de nuestro círculo íntimo? Tenemos que esforzarnos por cuidar y priorizar a esas personas que nos acompañan más de cerca día tras día. ¿Hay algo más maravilloso que un amigo, una amiga? Esa relación simétrica que nos brinda intimidad, apoyo, cuidado.

Por lo general, los amigos íntimos son pocos, pero contar con su cariño y su compañía aun a la distancia, e invertir tiempo en ellos, nos permite sentir aceptados, valorados y cuidados pase lo que pase afuera. Este tipo de relaciones son el combustible para trabajar en nosotros mismos y mejorarnos, a fin de construir un futuro mejor.