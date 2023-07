LAS NACIONES UNIDAS Y LA ADVERTENCIA SOBRE LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL

20/07/2023 - 23:03 Opinión

Por DR. CARLOS I. SCAGLIONE EX DOCENTE DE LA UNSE

El secretario general de la ONU, António Guterres, dijo este martes que el futuro desarrollo de la inteligencia artificial (IA) debe estar “gobernado” por una entidad dependiente de Naciones Unidas, una idea que ya ha lanzado en el pasado. En un discurso ante el Consejo de Seguridad, que por primera vez dedica una sesión específica al tema, Guterres sugirió que ese organismo podría inspirarse en otros como la Organización de Aviación Civil, la Organización Internacional de Energía Atómica o el Panel Intergubernamental del Cambio Climático. “Seamos claros: hay una enorme brecha de conocimiento en los gobiernos y otras estructuras de administración y seguridad que deben abordarse a niveles nacionales y globales”, insistió.

El diplomático portugués utilizó un tono casi apocalíptico para advertir sobre el vertiginoso avance de la lA y los peligros que puede suponer: recordó que se la ha comparado con la aparición de la imprenta, pero si ésta tardó 50 años en extenderse por Europa, a la inteligencia artificial le han bastado dos meses para sumar 100 millones de usuarios. Guterres dijo que la IA puede aportar un enorme potencial en derechos humanos, salud y educación, pero en paralelo hay pruebas de que “puede amplificar los sesgos, reforzar la discriminación y propiciar nuevos niveles de vigilancia de tintes autoritarios”. “Lo que hemos visto es solo el principio: nunca jamás la innovación tecnológica se va a mover tan lentamente como ahora”, advirtió, y de ahí la urgencia de actuar.

“El uso malvado de los sistemas de IA con propósitos terroristas, delictivos o de Estados puede causar horrendos niveles de destrucción, trauma y profundo daño psicológico, y también suponer un momento definitivo para la desinformación y el discurso del odio”. Estas advertencias, en este caso de las Naciones Unidas, nos llaman a una reflexión de lo que debemos discutir, analizar, profundizar y evaluar entre todos, de que se trata y en conjunto poder encaminar esta herramienta digital por el sendero más adecuado y que sea provechoso sin derrapar en el intento. Como modelo de lenguaje automatizado, el Chat GPT no es perfecto y puede tener algunos aspectos negativos en relación con la enseñanza del alumno, la creatividad, el espíritu crítico y el sesgo de la información que se le proporciona. Algunos de estos aspectos negativos pueden incluir: Falta de interacción personal: El Chat GPT no puede proporcionar la misma interacción personal y atención individualizada que un maestro o tutor en vivo.

Los estudiantes pueden perder la oportunidad de hacer preguntas, recibir comentarios específicos y discutir ideas con una persona real. Dependencia de la tecnología: El Chat GPT puede fomentar una dependencia excesiva de la tecnología y hacer que los estudiantes confíen demasiado en una fuente de información automatizada en lugar de desarrollar sus habilidades para buscar información y evaluarla críticamente.

Limitaciones de la creatividad: Aunque el Chat GPT puede generar respuestas creativas, estas respuestas están limitadas por el conjunto de datos con los que se entrenó el modelo. Esto puede limitar la capacidad de los estudiantes para explorar nuevas ideas y soluciones fuera del ámbito de lo que ya está programado en el modelo. Sesgo de la información: El Chat GPT es alimentado con datos y contenido seleccionado y creado por seres humanos, lo que significa que puede haber sesgos en la información que recibe y transmite.

Los estudiantes pueden recibir información incompleta o sesgada que limita su capacidad para formar opiniones críticas y tomar decisiones informadas. Lo que sí creo -y estamos de acuerdo muchos docentes-, es que hay un plan sistemático y voluntario de suplantar a los humanos, no porque las inteligencias artificiales puedan más que los humanos sino porque no tienen carne; es decir, no tienen necesidades, se acelera todo el proceso, se puede abolir un poco más la lentitud del tiempo, no hacen sindicatos, no se mueren, no sienten. Por supuesto que van a tener mayor eficacia.

Entonces, ese es el plan que viene en consecuencia con el hecho de una modificación de la materia. Están modificando la materia humana. Es la verdadera discusión que debemos darnos.