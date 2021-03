Aparecen audios indignantes de profesionales, previo a la muerte de Diego Maradona

02/03/2021 - 02:18 País

Día a día van apareciendo audios que indignan y novedades de la causa Diego Maradona y cómo fueron los últimos días del “Diez”.

Aparecen todos hablando, desde Matías Morla pidiéndole un video a Diego para cruzar a Gianinna, retando a Luque por salir en los medios y diciéndole al mismo médico que él es abogado, que no puede encargarse del tema alcohol y demás... Maxi Pomargo, cuñado de Morla, es otro de los que aparece pidiendo que no dejen que las hijas se lleven a Maradona porque “lo perdemos” y si “logran zafar de esa, hay plata para todos”.

INTERNACIÓN: Pomargo: “Por favor, pará, que no se lo lleven ellas a su casa. Fundamental. Que mínimo sea el miércoles o el viernes para que pueda conseguir la casa. No pasa por eso, pasa que Gianinna no se lo lleve. Te tenés que encargar de eso. Si se va a lo de Gianinna, lo perdemos”. Luque: “Listo”.

Pomargo: “Porque de esto depende el trabajo de todos. De mí depende el trabajo de muchas personas. Tranquilo que si logro zafar de ésta, hay plata para todos”.

VIDEOLLAMADA: Morla es quien trae al psicólogo Carlos Díaz, alias Charly, y avisa: “Negro, acá vine con mi amigo el psicólogo Charly, después te va a llamar, dale mucha bola, que ahí lo vio a Diego. Hay que hacerle ajustes en la medicación, darle Dopamina”. Luego, en otra situación, se da esta charla:

Morla: “Respecto al quilombo que está pasando, Gianinna está instalando como que vos estás preso, y estás todo el día borracho, como si fueras un títere. Hace eso porque quiere defender a la madre en los juicios. Entonces yo necesitaría, para poner en tu página, un video tuyo en el cual digas que preso no estás, que estás ahí por voluntad propia. Así que bueno, si podés hacete ese videíto, que con eso los matamos a todos. Te quiero Diez, aunque estés preso te quiero... Dicen que te tenemos ahí. Lo que hace esa Claudia, eh... Y Dalma y Gianinna se están portando mal. Y yo estoy explicándole a los sponsors de que estás bien. Del video no hay apuro, cuando estés bien y tengas una linda pilcha porque lo va a ver todo el país. Que estás todo el día borracho ni lo digas. Están diciendo que vos estás mal, cuando vos estás bien. Lo único que tenés que hacer es cortar el escabio hasta las siete de la tarde y a la mañana estar ahí y listo”.