Por las nuevas restricciones, 50 argentinos están varados en Paso de los Libres

Un grupo de 50 argentinos que regresaban al país, desde Brasil, quedaron varados en el paso fronterizo de la ciudad correntina de Paso de los Libres. Ante ese inconveniente, iniciaron una protesta exigiendo que los dejen ingresar a la Argentina, luego de que este sábado entraran en vigencia las nuevas restricciones ordenadas por el Gobierno para tratar de aplacar la llegada de la segunda ola de coronavirus.

Karin, una mujer que integra el grupo de varados, explicó la situación: “Nuestro viaje empezó el jueves cuando el micro salió de San Pablo, y pasó por Camboriú, Florianópolis y Río Grande do Sul. Cuando arribamos a Uruguayana, que está del lado brasileño, también nos dejaron pasar, pero cuando llegamos a Paso de los Libres nos frenaron y desde Migraciones nos dijeron que recibieron ayer a las 10 de la noche recibieron una orden diciéndoles que no le permitieran ingresar a nadie por la frontera aunque tuviera documento o que fuera residente”.

“En mi caso me volví en micro porque directamente me cancelaron el vuelo que tenía. Quiero remarcar que en este grupo en el que estoy nadie es turista, somos todos trabajadores y yo con mis dos hijos queremos volver a casa para que los chicos puedan retomar las clases presenciales”, agregó la mujer.

La provincia de Corrientes endureció los controles para poder ingresar a su territorio, justamente por tener frontera con Brasil donde en las últimas semanas el crecimiento exponencial en los casos confirmados de Covid-19 provocó un colapso sanitario en la mayor parte de los principales estados del país. Una de las nuevas medidas dictadas por el Ejecutivo provincial señala que los camioneros deben tener un PCR negativo para ingresar a suelo correntino.

El Gobierno decidió que a partir de este sábado se suspenden los vuelos regulares procedentes de Brasil, Chile y México. Esta restricción se suma a la que ya existe con Gran Bretaña e Irlanda del Norte. También habrá más controles para todos los argentinos que regresen desde el exterior.

Los pasos limítrofes fueron cerrados al turismo, por lo cual todo aquel que no sea argentino y quiera ingresar al país con el propósito de visitarlo por placer no podrá hacerlo.

En las medidas ordenadas con el objetivo de aplacar el rebrote del coronavirus en el país, se incluye que los viajeros/as deberán hacerse un testeo para poder abordar el avión con destino hacia la Argentina. Además, estas personas tendrán que someterse a un nuevo PCR al llegar al país y otro al séptimo día de ingreso. Los testeos estarán a cargo del pasajero.