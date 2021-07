“No quiero un país que ceda a los caprichos de los laboratorios extranjeros”

08/07/2021 - 21:27 País

En el transcurso de este jueves y luego de la la exposición del jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, ante la Cámara de Diputados, el jefe de bloque del Frente de Todos, Máximo Kirchner, cerró la sesión con un discurso en el que criticó la decisión del Gobierno nacional de modificar la ley de vacunas para acercar posiciones con los laboratorios norteamericanos y poder así recibir dosis de nuevos inoculantes.

“Tuvimos que esperar a que una revista extranjera (Lancet) validara una vacuna (Sputnik V); esto habla de la falta de autoestima de nuestro país. Tenemos que tener más autoestima, buscamos siempre la validación afuera y no confiar en nuestra propia experiencia. Cuando no escuchamos nuestra propia experiencia como pueblo terminamos siempre siendo juguetes de las circunstancias -sostuvo Kirchner-. Yo no quiero un país que sea juguete de las circunstancias o que tenga que ceder a los caprichos de los laboratorios extranjeros que, con muchísima mezquindad, buscan siempre doblarle el brazo al Gobierno y también a este Congreso, que votó una ley de vacunas como la que votó y no hubo un laboratorio ni europeo ni asiático que pusiera algún ‘pero’ a la hora de poder negociar con la Argentina”, comenzó diciendo.

Seguidamente, expresó: “Cuando pasan este tipo de cosas uno se pregunta: si así le fue de bien a este laboratorio, con todo el eco que generó en parte de la política argentina, ¿cómo nos va a ir con el FMI? Porque muchas de las cosas que dicen varios colegas opositores son ciertas. ¿Cómo vamos a hacer para exportar más para producir más, cómo vamos a hacer con el FMI? Porque si un laboratorio nos obligó a cambiar todo el andamiaje, ¿cómo vamos a hacer con el FMI?”, remarcó, para rematar: “¿Cómo vamos a hacer para compatibilizar el desarrollo argentino y la inversión que necesita nuestra industria, que una parte necesita ser protegida y otra promovida? Entonces nos responden: esto es geopolítica, los rusos, los chinos... están jugando al TEG todo el día”.

El jefe del bloque oficialista refutó las críticas de la oposición sobre la preferencia del Gobierno a estrechar lazos en Rusia y China en detrimento de otros países en materia de provisión de vacunas. En este sentido, Kirchner detalló que el Estado destinó 10.000 millones de pesos en medicamentos del laboratorio norteamericano Pfizer para el PAMI. “¿Saben cuánto le compramos al instituto Gamaleya o a Sinopharm? Cero”, cerró con dureza.