La Mesa de Enlace trató de “mentiroso” al Gobierno y le pidió que “dialogue y no destruya al país”

09/07/2021 - 15:45 País

Este viernes y durante la protesta convocada por el campo, a la que asistieron unas 65 mil personas según los organizadores, dirigentes de la Mesa de Enlace criticaron duramente al Gobierno nacional, calificándolo de “mentiroso”.

A la concentración que se realizó en San Nicolás, asistieron los titulares de la Sociedad Rural, de las Confederaciones Rurales, del Coninagro y de la Federación Agraria (FAA).

El titular en ejercicio de Coninagro, Elbio Laucirica, fue el primero que tomó la palabra y expresó que el cierre de las exportaciones de carne vacuna “es inexplicable y perdemos todos”. Seguidamente, cuestionó la nueva ley de biocombustibles y la estatización de la Hidrovía. Al respecto, pidió que la licitación se haga “con gente que sepa”.

Por su parte Nicolás Pino, de la Rural, afirmó que “será difícil la relación si no nos llaman a dialogar. Presidente, ayude a construir y no a destruir”, pidió. “No nos dejemos llevar por delante, sigamos defendiendo nuestros derechos y libertades”, alentó.

Carlos Achetoni de FAA sostuvo: “El pueblo se tiene que levantar, no estar de rodillas, para que todos puedan desarrollarse, porque no quiero que mis hijos se vayan del país, no es lo que queremos para nuestros hijos”.

Luego, amplió: “Estoy representando al pequeño y mediano agricultor, que no es escuchado, porque con consignas embusteras nos están llevando a la desaparición. Queremos un desarrollo equitativo, federal. A todos los políticos les pido: anímense a gobernar un país libre.

Hoy hubo un acto lamentable porque al sector docente no se les permitió manifestarse en la cuna de la Independencia. No es así, queremos una Argentina libre que se pueda expresar. Elegimos en las urnas pero cuando alguien se equivoca queremos expresarnos”.

Finalmente, disparó: “No nos arrodillamos cuando vamos a hablar con un gobernante; respetamos la institucionalidad pero le decimos lo que sentimos y le advertimos que iban a pasar estas cosas, pero nunca vamos a entregar la dignidad”.

Por último, Jorge Chemes de CRA sostuvo: “Hoy no es un día feriado para el campo; hemos dejado los tractores para mostrar lo que está pasando en el sector agropecuario y sobre todo que no estamos dispuestos a que este país tire el país por la ventana”.

“Apoyaremos todo lo necesario para crecer, pero también para evitar todo lo que sea necesario para desarrollarnos”.

“Todos los días somos un poco más pobres en un país rico como la Argentina, por la inoperancia de los políticos que nos gobiernan. Nos piden solidaridad y nos hablan de pobreza, pero la realidad que la pobreza es la consecuencia de las políticas nefastas que están haciendo con el sector productivo. Y, además, es un gobierno mentiroso, porque no asume los errores que comete y termina siempre echándole la culpa al campo de las decisiones que toma”.

Para cerrar, Chemes señaló: “Muchas veces decían que la Mesa de Enlace se rompía, pero está más fuerte que nunca para enfrentar a este gobierno si no nos responde como necesitamos, frente a medidas de locura que anunciaron para generar un clima de conflicto permanente con el campo”.

“La ideología pesa mucho: tengamos muy en claro a quién estamos enfrentando; nosotros tenemos muy claro los objetivos para que no nos pasen por arriba. Esta mesa de enlace no va a permitir que el gobierno nos pase por encima”, concluyó, ante la algarabía de los manifestantes.