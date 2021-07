Perdió a su perro ovejero y lo encontró haciendo algo asombroso

19/07/2021 - 14:47 País

Perdió a su perro ovejero y lo halló haciendo algo asombroso. El episodio se registró en un campo de Irazusta, Entre Ríos, y tuvo como protagonista a un ejemplar de la raza maremmano de nombre "Raptor".

La historia de la que fue protagonista "Raptor", un perro ovejero de raza maremmano, es digna de una película de Disney.

El can es propiedad de Matías Márquez, un productor bovino dueño de la cabaña Don Alberto, ubicada en la localidad entrerriana de Irazusta, cerca de Gualeguaychú, de 300 habitantes.

Fue el propio Márquez el que contó el gesto asombroso de su perro. El pasado lunes por la tarde rejuntó a las ovejas hacia el corral y notó que "Raptor" no regresaba, algo que era habitual.

El productor continuó con sus trabajos, pensando que el perro volvería pronto. Como la noche se acercaba y el frío comenzaba a hacerse sentir con mayor crudeza, decidió salir a buscarlo.

Recorrió todos los potreros por donde pastaron las ovejas, hasta que llegó a la orilla de un río, donde encontró al can acostado.

Lo que despertó su curiosidad fue que al llamarlo, "Raptor" no respondía: se quedó acostado, moviendo la cola.

“Me pareció muy raro que no venga a mí, porque siempre corre cuando lo llamo. Ya estaba oscuro y no se veía casi nada por lo que me acerqué aún más. Él seguía ahí quieto, con una actitud diferente, moviendo la cola como haciéndome señas de que algo estaba pasando, quería demostrarme algo. Caminé despacio y vi a su lado a un corderito recién nacido, hecho una bolita”, sostuvo Matías.

“Ahí entendí lo que estaba ocurriendo, cuando la majada volvió, la madre del cordero regresó sola al corral y 'Raptor' decidió quedarse ahí, cuidándolo. Por suerte se quedó, de otra manera hubiese muerto porque fueron noches de grandes heladas. Ahí nomás agarré al cordero y regresamos juntos al corral. Cuando llegué había una oveja que balaba”, agregó.