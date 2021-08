Vacunatorio VIP: la Justicia investiga el caso de los padres de Carla Vizzotti

31/08/2021 - 12:32 País

Los padres de Carla Vizzotti, fueron denunciados por haber sido inoculados contra el coronavirus, presuntamente de manera irregular. Si bien el fiscal Eduardo Taiano había desestimado la existencia de delito, la Cámara Federal ordenó a la jueza María Eugenia Capuchetti que vuelva a investigar, cuestionando las categorías establecidas bajo las cuales había ordenado el archivo parcial. La reapertura de la causa del Vacunatorio VIP abrió un nuevo interrogante sobre esa situación.

Se abre un nuevo escenario en el que se “debe analizar a los padres de la ministra nuevamente”, señalaron fuentes judiciales.

A la nueva posible investigación sobre la inoculación de los padres de Vizzotti se le suman las explicaciones que hace una semana brindó la ministra. Según contó, a su padre -que es médico jubilado pero se encuentra en actividad- lo anotó una amiga para inocularse. “A mi padre lo anotó una amiga, si uno ve que lo llamaron como personal de salud pero bastante tarde lo llamaron. El mismo jueves que se vacunaron en el Ministerio de Salud, lo cual es una gran mala suerte”.

"La persona que vacunaba a mi papá le dijo que era la primera vez que vacunaba, si no le molestaba que se saque una foto y mi papá le dijo que no y que si quería practicar, que vacune a mi mamá que tenía más de 70 años y como no había nadie y como sucede en un montón de lugares, le dieron la vacuna”.

Los camaristas Pablo Bertuzzi, Leopoldo Bruglia y Mariano Llorens cuando ordenaron reabrir el caso del vacunatorio VIP, pidieron que se indague qué personas fueron vacunadas según los estándares impuestos por el Plan de Vacunación y “quiénes se adelantaron por algún beneficio que les fue singular. Sobre estos últimos deberá enfocarse la investigación”. Esa medida podría encajar en la situación de los padres de Vizzotti según fuentes judiciales.

La cronología que armó la Justicia determinó que los padres de la funcionaria fueron vacunados contra el coronavirus un día antes de que estallara el escándalo por el vacunatorio VIP que derivó en la renuncia a su cargo de Ginés González García, antecesor de Vizzoti y hasta entonces jefe directo.