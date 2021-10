Fútbol para Todos: reabren investigación contra Aníbal Fernández

15/10/2021 - 13:56 País

La Cámara Federal porteña ordenó reabrir la investigación del llamado FIFAGate por presuntos sobornos pagados a entidades como la FIFA y CONMEBOL por parte de empresarios para obtener derechos de televisación de distintos torneos para después venderle publicidad al Estado Nacional.

En el expediente está imputado el actual ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, entonces jefe de Gabinete.

El pago en cuestión fue de unos 33 millones de dólares por dos años y varios torneos, entre ellos la Copa América 2015.

La decisión judicial la tomó la Sala I de la Cámara Federal porteña luego que Rafecas la archivara en primera instancia pese al pedido del fiscal Pollicita de investigar.

U$S 3.200.000 por la Copa América 2011,U$S 8.600.000 por la Copa América 2015 y el Sudamericano Sub 20 2013, U$S 19.000.000 por el Mundial de Brasil 2014 y Mundial Sub 20 2013U$S 5.500.000, por la Supercopa de las Américas Argentina-Brasil 2010-11U$S 1.800.000 y por otros cuatro partidos de la Supercopa de las Américas.

La imputación del fiscal Gerardo Pollicita sostenía que se habrían pagado sobreprecios por 19 millones de dólares en los derechos de partidos y torneos que transmitía el Gobierno.

A partir de la resolución que firmaron los jueces Mariano Llorens, Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, el caso volverá a investigarse con un pedido específico: que envíen al a justicia federal la confesión de Alejandro Burzaco "para que se determine quién pagó y quién cobró las coimas", explicaron fuentes judiciales.

El fiscal Gerardo Pollicita apeló la decisión del juez Daniel Rafecas quien había dictado el sobreseimiento del ex jefe de Gabinete Aníbal Fernández, de Pablo Paladino, ex coordinador del programa Fútbol para Todos y del ex vicegobernador Gabriel Mariotto.

El planteo incluía a Juan Manuel Abal Medina y a otros once empresarios involucrados.