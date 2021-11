Cristina Kirchner no irá al acto en la sede del Frente de Todos

14/11/2021 - 19:38 País

La vicepresidenta Cristina Kirchner no asistirá al búnker del Frente de Todos, ubicado en el barrio de Chacarita. La propia ex mandataria explicó los motivos en sus redes sociales. “Me han indicado reposo, nada de qué preocuparse, pero el esfuerzo realizado para participar del cierre del FdT retrasó la evolución posoperatorio”, dijo. Y agregó: “Por eso, esta noche no podré estar como hubiera querido y como siempre he hecho en el búnker”.

El Frente de Todos usará como comando de campaña el Complejo Cultural “C”, en el barrio porteño de la Chacarita, tal como lo hizo en las PASO de septiembre y también en las elecciones presidenciales de 2019. El presidente Alberto Fernández dará un discurso.

La ex jefa de Estado fue sometida a una histerectomía completa el 4 de noviembre en el Sanatorio Otamendi. El jueves reapareció públicamente en el acto de cierre de campaña del Frente de Todos. A diferencia de lo que había sucedido en las PASO, esta vez no habló. Sí se fotografió con el presidente Alberto Fernández y con el resto de los líderes de la coalición oficialista.

Por qué Cristina Kirchner no votó

Cristina Kirchner no votó. También por razones de salud decidió no viajar a la provincia de Santa Cruz, donde está empadronada. La ex jefa de Estado se vio obligada a permanecer en la ciudad de Buenos Aires y sigue atentamente el desarrollo de la jornada electoral desde su casa en Recoleta.

La decisión se conoció el pasado miércoles. Fue luego que los doctores le pidieron que no realice el vuelo de tres horas de duración entre Buenos Aires y Río Gallegos, donde suele sufragar, como parte de los cuidados “post quirúrgicos”.

En ese contexto, Cristina Kirchner se mantiene en comunicación permanente con sus colaboradores más cercanos y dialoga por chat/teléfono con su hijo Máximo, con el ministro del Interior, Eduardo “Wado” de Pedro y con Teresa García, ex integrante del gobierno de Axel Kicillof, ahora candidata a senadora provincial por el Frente de Todos.