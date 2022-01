El padre de Nahir Galarza desmiente a su hija: “Yo no lo maté”

09/01/2022 - 09:57 País

Hace algunos días, Nahir Galarza condenada por el crimen de Fernando Pastorizzo, autorizó a su abogada a denunciar a su propio padre, Marcelo Galarza, a quien lo responsabilizó como el asesino de su novio.

Según publicó Infobae , se comunicaron con Galarza quien respondió de manera tajante: "Yo no lo maté". Luego, dijo que no sabe si se trata de una movida mediática de su hija, pero anticipó que "algo veía venir".

"No sé qué decir. Todo esto es muy fuerte, que mi hija diga que yo fui el asesino. Igual, algo me veía venir, pero no voy a decir más nada", señaló.

Cabe remarcar que Nahir dijo que cuando estaba con Fernando en la moto en el lugar donde ocurrió el asesinato, su padre apareció intempestivamente en su auto; se bajó, Fernando se cayó del vehículo porque frenó de golpe, el arma reglamentaria 9 milímetros que le había sacado a Galarza terminó en el piso y, según el relato de Nahir, su padre levantó su pistola y le disparó dos veces a Fernando.

De acuerdo con la denuncia que hará Nahir mañana lunes, aunque podría pasarse para el martes, Fernando, malherido, le suplicó: “Llamá a una ambulancia”.

Pero su padre, según su acusación, le dijo que se llevara el arma y se fuera.

“Autorizo a la doctora Raquel Hermida Leyenda a denunciar, tramitar, hacer público todo lo relatado sobre lo ocurrido el 29 de diciembre de 2017 y fechas anteriores”, le escribió Nahir en una hoja a la abogada. La firmó, aclaró la firma y puso su número de documento.

La noche del 29 de diciembre de 2021, Nahir no pudo dormir. Llamó desesperada a Hermida Leyenda y le dijo: “Sos la única persona en la que confío, necesito que vengas urgente”.

La abogada penalista, que ingresó en la causa después de que Nahir fuera condenada, viajó a Paraná el jueves 5 y la visitó en la Unidad Penal Número 6, donde Nahir -de 23 años- le contó su mayor secreto: “Voy a decirte algo que nunca conté en estos cuatro años. Que no sabe nadie, ni mi mamá. Yo no lo maté a Fernando, fue mi papá. Quiero que lo acuses porque es el verdadero asesino”.

Al otro día, la experimentada abogada se presentó en la Fiscalía Criminal de Turno en Paraná y denunció a Marcelo Mariano Galarza, el padre de Nahir, por el homicidio de Fernando Pastorizzo.