Una guerra narco, la hipótesis detrás de la cocaína envenenada

Una guerra narco es la hipótesis detrás del caso de la cocaína envenenada que manejan los investigadores tras la casi decena de muertos y más de 50 personas intoxicadas e internadas en diversos hospitales de la zona Oeste y Noroeste del Conurbano bonaerense.

Para el fiscal general del departamento judicial de San Martín, Marcelo Lapargo, el adulteramiento de la droga que se vendió como cocaína en el búnker de Puerta 8, en la localidad de Tres de Febrero, “no parece ser un error en el procesamiento del material”.

¿Una guerra narco? “Puede ser, pero es conjetural”, dijo Lapargo en diálogo con TN y amplió: “Yo digo que esto es absolutamente excepcional, no es algo que suceda habitualmente para que yo pueda compararlo con otro caso y decirle ‘esto es lo que pasa en un ajuste de cuentas entre bandas’, porque no tenemos antecedentes”.

Fuentes de la investigación contaron a Infobae que sospechan “que fue intencional” el envenenamiento de los estupefacientes aunque se desconoce aún con qué lo contaminaron.

“No es un error de cocción, porque si no pasaría cada tanto. Ni tampoco es un exceso de pureza, tendría el efecto de sobredosis, que no fue el caso”, ampliaron las fuentes consultadas.

Todos coinciden en que “es muy raro lo que pasó”. Las fuentes esgrimieron que, además, “con los elementos que se cortan habitualmente ninguno es uno que provoque muertes como ocurrió en este caso... Esto está claro, alguien los quiso jorobar a los que vendían ahí, porque ese lugar allanado fue de donde se vendió”. Hablaba sobre el búnker de Puerta 8.

Sobre el sitio de donde salió la droga adulterada, el fiscal Lapargo sostuvo: “Es un lugar habitual de venta de droga al por menor y se ha allanado varias veces, pero estamos hablando de hechos de una naturaleza diferente. Porque una cuestión es la venta de droga y esos búnkeres, que es imprescindible allanar y batir constantemente, y otra cosa es un hecho que puede generar la muerte de mucha gente. Nuestra angustia hoy es poderlo comunicar, de tal manera que los que estén en posesión de este veneno sepan que no lo tienen con consumir”.

Por su parte, el ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, también se refirió a la hipótesis de una posible interna narco. “Son suposiciones. Primero hay que encontrar la droga; segundo, a los responsables y después el fiscal (Germán) Martínez determinará qué fue lo que sucedió. Si fue un mal estiramiento o si fue con dolo de hacer justamente esto”.

“Cuando hablamos de cocaína en mal estado, no hablamos de cocaína podrida o vencida. La cocaína se compra en su máxima pureza y después en lugares como estos se estiran, y se estiran con cuestiones que son muy tóxicas”, explicó el minstro. Agregó luego: “Cada dealer que compra la cocaína, la fracciona. Algunos lo hacen con sustancias no tóxicas, como el almidón. Otros le ponen alucinógenos y si no se tiene ningún tipo de control, pasan estas cosas”.