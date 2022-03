Una tradicional agencia de viajes fue suspendida debido a “estafas millonarias”

29/03/2022 - 13:07 País

La tradicional agencia de viajes “Les Amis Viajes” fue suspendida provisionalmente por parte el Ministerio de Turismo y Deportes de la Nación, por razones de 40 denuncias efectuadas a la agencia, alguna de ellas una demanda colectiva e icumplimiento.

"El Ministerio (de Turismo) sigue convocando a la empresa a la reuniones conciliatorias para que responda a las demandas, pero como hace ya un mes que no da respuesta, se avanzó con la suspensión y se inició el tramite de baja definitiva", confirmaron.

Constataron que a la agencia se le abrió un sumario por "incumplimiento deliberado" detallado en la Resolución 498/20, que hacía referencia a las devoluciones y reprogramaciones debido a la pandemia de Covid-19.

Sin ninguna respuesta de parte de la empresa a estos reclamos, "todo parece indicar que el expediente llevará a la baja definitiva de la empresa", aseguraron. Y agregaron que se prevén multas para su propietario, el empresario Marcos Feldman.

Además, la asociación “Aviabue”, que nuclea a la empresa de viajes y turismo de la ciudad de Buenos Aires, suspendió a Les Amis bajo los mismos términos y plazos que el MinTur y convocó a Les Amis para hacer el descargo, pero tampoco le respondió a la entidad porteña.

La agencia de viaje había perjudicado tanto a pasajeros como a proveedores del interior del país y los principales afectados serían agencias receptivas de la Patagonia y el Noroeste, que presentarían saldos impagos por servicios prestados.

La mayoría de las denuncias son por no prestación de servicios contratados y no devolución del dinero de viajes suspendidos, aseguraron desde el MinTur. Es decir, la empresa no ofreció a sus clientes reprogramar servicios turísticos o viajes que no se pudieron realizar por las restricciones debidas a la pandemia. Tampoco se acogió a la opción del reintegro del dinero recibido por los servicios contratados.

El conflicto se relaciona con viajes que fueron contratados en 2019 para realizarse en 2020, y que no se pudieron cumplir por las restricciones impuestas desde marzo de ese año.

Ante tal inconveniente, la empresa solo "desapareció", dejó de atender a sus clientes y nunca apareció para dar una cierta solución a los damnificados, que sumarían más de 55, por un monto de más de 120.000 dólares (poco más de 14 millones de pesos al dólar oficial), asegura Ladevi.

Les Amis cerró todas sus oficinas y suspendió la comunicación con sus clientes. Lo que llamó la atención hace pocos días, es que esta seguía ofreciendo pasajes por redes sociales y por su página web, que fue dada de baja a pedido del MinTur.