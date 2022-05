Alberto Fernández le respondió por primera vez a Cristina: “Tiene una mirada parcial”

10/05/2022 - 16:38 País

Desde España, Alberto Fernández le respondió directamente este martes a las críticas de Cristina Kirchner: “Es una mirada parcial, absolutamente económica, que desatiende que vivimos una pandemia”, dijo el Presidente en una entrevista con El País y advirtió que le preocupa que la fuerte interna oficialista genere la “obstrucción al Gobierno”.

El Presidente volvió a asegurar que quien “manda” en la Argentina es él, y no su vicepresidenta. “Desde 2019 decían que yo sería una títere de ella. Pero la verdad es que yo tomo las decisiones. Eso no quiere decir que no escuche a Cristina, que desprecie su opinión. Pero la decisión la tomo yo. Y llevó mucho tiempo que se den cuenta de que yo estoy gobernando”, dijo.

El mandatario fue consultado por el discurso del viernes pasado de Cristina Kirchner, en el que la vicepresidenta criticó la política económica encarada por el ministro Martín Guzmán, relativizó el poder del Presidente y también afirmó que el Gobierno estaba decepcionando a los votantes del Frente de Todos.

“Creo que la de Cristina es una mirada parcial, absolutamente económica, que desatiende todo los que nos tocó pasar en el medio. Vivimos una pandemia, una tragedia que la humanidad vive muy de tanto en tanto, que se ha llevado 6 millones de vidas en el mundo, más de 100.000 argentinos. Y con todo, logramos que ningún argentino se quedara sin la atención médica”, sostuvo Alberto Fernández.

“Ella representa en la historia algo significativo, y en el presente es líder de un espacio importante. Pero hay cosas en las que no comparto su mirada. Además he sido públicamente crítico con su gestión de gobierno. Todo el mundo sabe que tengo una mirada diferente. Respeto lo que dice, pero pido que respeten lo que digo yo”, agregó.

Fernández aseguró que “para el 2023 falta mucho” y que no está pensando por ahora en una candidatura, pero también recordó que el 17 de noviembre pasado, tras la derrota electoral, propuso en un discurso frente a la militancia que en el Frente de Todos “se abra a un gran debate”.

“Les proponía que no se acallara ninguna voz, y que debía ser resuelto por la gente en primarias abiertas y obligatorias como existen en Argentina. En ese momento me criticaron mucho. Veo con alegría ahora que ese debate es bienvenido”, afirmó.

“El debate no me preocupa, me preocupa la obstrucción al Gobierno, es que a veces las voces se vuelven tan altisonantes que no dejan ver la realidad”, concluyó.

Uno de los principales blancos del las críticas kirchnerismo y de la propia Cristina Kirchner es el ministro de Economía, Martín Guzmán.

“Hoy hay una insatisfacción democrática grande, la plata no alcanza, la gente no llega a fin de mes. Se produce un fenómeno que nunca había pasado que es el de los trabajadores en relación de dependencia pobres”, dijo la vicepresidenta el viernes.

En paralelo a las críticas públicas, el cristinismo presiona en el Congreso con proyectos que complican la agenda del ministro nacional.

El diputado Máximo Kirchner presentó una iniciativa para que el aumento de 45% del salario mínimo vital y móvil se adelante al sueldo de julio, y los senadores del Frente de Todos promueve una moratoria para jubilarse sin los 30 años de aportes.