Fernández, sobre las retenciones: : "Necesito que el Congreso entienda la problemática y acompañe"

20/05/2022 - 13:42 País

El presidente Alberto Fernández señaló hoy que la suba de los precios internacionales producto de la guerra en Ucrania "repercute en la Argentina" y sostuvo que, en ese contexto, "el instrumento con el que se desacopla más fácilmente los precios internos de los externos son las retenciones", aunque señaló que se trata de "un tema legislativo" para el cual se requeriría un consenso que la oposición no aportaría porque "explota políticamente el tema", con lo cual destacó la necesidad de acudir a otros instrumentos.



Frente al alza en los precios internacionales de los alimentos producto de la guerra en Ucrania, "el instrumento con el que se desacopla más fácilmente los precios internacionales son las retenciones; objetivamente funciona así", sostuvo el mandatario en declaraciones formuladas esta mañana, en las que añadió que ese instrumento pasa por "un tema legislativo" y, por lo tanto, necesita "consenso" para que eventualmente el Congreso "acompañe una modificación", algo que descartó al señalar que el tema "es explotado políticamente por la oposición".



"Necesito que el Congreso entienda la problemática y acompañe llegado el caso", afirmó el Presidente, quien, no obstante, dijo que, si mandara "mañana el tema retenciones" al Parlamento, lo "perdería": "Si tengo tengo a toda la oposición haciendo tractorazos", planteó.



"Quiero recordar que los dirigentes de la oposición fueron hace menos de un mes a la Plaza de Mayo a hacer un tractorazo por el impuesto a la ganancia inesperada que no la paga ni un chacarero porque está destinado a personas jurídicas", dijo el mandatario en referencia al proyecto del Gobierno nacional de impulsar un gravamen a la para aquellas empresas que hayan tenido ganancias extraordinarias a partir del aumento de los precios internacionales producto de la guerra entre Rusia y Ucrania.



En ese contexto, Alberto Fernández consideró que si bien las retenciones son la herramienta natural para "desacoplar los precios internos de los externos", se trata de "un tema sensible para muchos sectores" y la oposición "hace política con esto y olvida toda racionalidad sobre el tema cuando son imprescindibles sus voces para hacer una modificación", en alusión al apoyo parlamentario que requeriría una medida de ese tipo.



Con esos argumentos, Fernández llamó a "poner sobre la mesa" la problemática y "buscar mecanismos para que, internamente, no suban los precios como suben los precios internacionales".



Además, el jefe de Estado contó que ayer mantuvo un dialogo con el CEO de Arcor, Luis Pagani, con quien habló sobre la necesidad de "hacer algo para que los alimentos en la Argentina recuperen su precio interno".



"No es tan fácil la puesta en marcha de las decisiones porque el mundo condiciona mucho y también hay intereses que condicionan", subrayó el mandatario.



"Que Rusia y Ucrania hayan salido del mercado le resta al mundo un 35% del trigo exportable y, si a esto se suma India, que decidió suspender sus exportaciones para garantizarse el trigo para su gente, esto supone un 50%", explicó Fernández respecto de los causantes de las subas de los precios, a la vez que consideró que la guerra no sólo comprende a Rusia y Ucrania sino que "está afectando absolutamente a todo el mundo" y "claramente también en la Argentina" a causa de los faltantes.



En ese sentido, Fernández descartó que la suba de los fertilizantes sea una problemática ya que, para el mandatario, "no subieron al mismo nivel que el trigo".



Una de las medidas anunciadas en marzo último para desacoplar los precios, en el caso específico del trigo, es la implementación de un fideicomiso cuya implementación se vio demorada a causa, según Fernández, de la resistencia de "las cerealeras"



"Esta decisión del fideicomiso es una decisión privada, de los productores privados, de las cerealeras. Los que demoran y dilatan la decisión son ellos", responsabilizó Alberto Fernández, quien, sin embargo, dijo que desde el Gobierno, "es un tema que tal vez lo vamos a apurar más".



El instrumento establece un mecanismo compensador en el precio de compra de las bolsas de harina de trigo a los productores locales, para evitar que ese precio se traslade al consumidor final.