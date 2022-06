Fernández dijo que paró “una corrida” y que el problema es que “la Argentina creció mucho”

30/06/2022 - 03:06 País

El presidente Alberto Fernández se refirió en una entrevista a la situación de la economía en el país e indicó que "paramos una corrida" en alusión a la suba que registró el dólar y señaló que "el problema que tenemos es que la economía crece mucho y en ese escenario la inflación nos complica".

El Presidente al ser consultado sobre si pensaba que había sectores que buscaban dar un golpe de mercado, contestó: "Seguramente que es así, pero ya sabemos con qué bueyes aramos".

"El otro día cuando Cristina (Kirchner) en el acto de YPF mostró lo que decía de (Nicolás) Dujovne, que decía que una de las fortalezas que tenía la Argentina era el bajo endeudamiento, y desde el día que dijo eso miren que es lo que sucedió en la Argentina hasta el día que se fue Dujovne: sumirnos en una deuda impagable, no pudieron ni pagar la deuda en pesos que la tuvo que reperfilar Lacunza", resaltó.

Sobre la suba del dólar, el Presidente señaló: "¿Cómo piensan que nosotros paramos la tercera corrida que nos quisieron hacer si no es con dureza? Para ser duros no hay que andar pegando puñetazos ni a los gritos, sino actuar con sentido y racionalidad. A mí no me pidan gestos de convicción porque yo estoy muy convencido de lo que tengo que hacer".

"El problema que tenemos es que la economía crece mucho, en ese contexto hay un escenario en que la inflación nos complica, he escuchado a todos los líderes del mundo quejarse por la inflación, todos tenemos que trabajar juntos para anclar las expectativas sobre la inflación", indicó.

"¿Qué problema tenemos en Argentina? Que estamos creciendo mucho y cuando crecemos mucho faltan dólares. ¿Quieren que lo arregle yo en dos años?", reflexionó. "Echarle la culpa a Guzmán es una crueldad. El de la inflación es un problema que lleva más de 15 años con registro de dos dígitos. Él no trajo la inflación", enfatizó.

Cuestionó el paro que hará el agro por la falta de gasoil

El jefe de Estado lanzó duras críticas contra la Mesa de Enlace, que ayer anunció un paro general para el 13 de julio debido a la falta de gasoil que afecta a la Argentina desde hace meses: "El mayor costo de importaciones es la energía en gasoil. Lo que tienen que entender es que falta en el mundo, no solo en la Argentina. En Argentina falta más por dos motivos. El primero, porque acá el incremento de la producción hace que se consuma más energía. Pasamos en el verano la mayor demanda de electricidad de la historia y hace dos semanas la de gas y la pasamos. No tenemos la cantidad de gasoil necesaria producida en Argentina ante un crecimiento de una demanda de energía tan grande como la que se está demandando hoy".

"Si los chacareros quieren sacar sus granos es porque han producido un montón y están demandando un montón de camiones y esos camiones demandan gasoil —agregó en este aspecto el Presidente—. El problema lo tenemos y hemos tomado medidas: hemos permitido que se corte el gasoil con más cantidad de biodiesel". Luego, enfatizó: "Está claro que el problema lo tenemos pero no se arregla con un paro".