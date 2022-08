Fallo inédito: un médico fue condenado a dos años de prisión por no cumplir con la cuota alimentaria de sus cinco hijos

06/08/2022 - 09:17 País

Un médico riojano fue condenado a dos años de prisión condicional al no cumplir la cuota alimentaria pautada para sus hijos, hecho que ocurre por primera vez en la provincia, informaron fuentes judiciales.



El médico Osvaldo Enrique Pizarro Romero deberá cumplir una serie de reglas de conducta luego de que la jueza Sara López Douglas considerara que se trata "de un caso de violencia económica y patrimonial" y que el hecho significa "una violación a los derechos del niño”.



Pizarro mantuvo una relación de pareja desde el 2007 de la cual nacieron 5 niños pero a partir del nacimiento de su primera hija comenzaron agresiones verbales y psicológicas en contra de la mujer, lo que motivó la primera denuncia.



En 2016, ella volvió a denunciarlo por violencia de género y se retiró de la vivienda.



Años después, la mujer inició un juicio por obligación alimentaria donde se fijó una cuota del 40% de todos los haberes del imputado.



El médico registró pagos irregulares en los meses de junio, julio y agosto de 2019, pero luego suspendió los aportes y la Justicia tuvo varios inconvenientes para acreditar su nivel de ingresos.



Entre las condiciones impuestas por la jueza están no cometer nuevos hechos delictivos, no consumir estupefacientes y realizar un tratamiento de rehabilitación por las adicciones que manifestó padecer.



Además deberá acreditar debidamente mediante certificación, evolución y alta, el pago de la cuota alimentaria y realizar trabajos no remunerados a favor del Estado o de instituciones de bien público, en relación a su profesión médico.



La defensa del médico anunció que interpondrán recurso de casación.